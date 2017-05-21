İstanbul'da 2 ayrı kaza: 2 ölü, 2 yaralı

TEM Otoyolu Ümraniye istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Fatih'te yaşanan kazada ise 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

TEM Otoyolu Ümraniye istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Fatih'te yaşanan kazada ise 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

TEM Otoyolu, Kavacık Mevkii, Ümraniye istikametinde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 04.00 sıralarında Kavacık'tan Ümraniye istikametine seyir halinde olan 35 R 1035 plakalı otomobil sürücüsü Enis Özkan direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Enis Özkan, kapısı kopan otomobilden dışarıya fırladı. Otomobilden fırlayan Özkan, yol kenarında bulunan trafik levhasına çarparak yere savruldu. Bariyerlere çarpan otomobil ise takla atarak 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yatmakta olan yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahale sonucunda Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Enis Özkan'ın aile yakınları sinir krizi geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken aile yakınlarını polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Özkan'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.



FATİH'TE KAZA: 1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

Fatih, Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprü girişinde meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 05.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndan Taksim istikametine seyir halinde olan plakasız bir motorsiklet sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarparak yola savruldu. Savrulmanın etkisiyle motorsiklet üzerinde bulunan 3 kişi yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 vatandaşı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Resul G. isimli vatandaş ise olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Resul G.'nin aile yakınları sinir krizi geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken aile yakınları polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Resul G.'nin cansız bedeni Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

(Oğuzcan Yazar / İHA)