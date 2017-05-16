İstanbul'da 13 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'da 13 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgili 13 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul'da 13 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgili 13 şüpheli de gözaltına alındı.

Silivri'de Kavaklı ve Ortaköy Mahalleleri ile Maden Ocaklarında çalışan araçlara kaçak akaryakıt satışı yapıldığı ihbarı alan Jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalar neticesinde kaçak akaryakıt satışı yatığı belirlenen kişileri fiziki takibe aldı.

Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin tanker ile kaçak akaryakıt getirdikleri, akaryakıtı 1'er tonluk plastik tanklara boşalttıkları, piyasadan temin ettikleri ve 10 numara yağ karıştırarak kaçak mazot elde ettikleri ve piyasaya bu karışımı da 3.60 TL'den sattıkları tespit edildi.

Silivri Cumhuriyet Savcılığının arama kararına istinaden belirlenen adreslere baskın düzenleyen Jandarma ekipleri, piyasaya sürülmeye hazır toplam 13 ton motorin ile motorin üretiminde kullanılan düzenek ve akaryakıt pompası ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan 13 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

