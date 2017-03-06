İstanbul'da 112 kiloluk uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yapan şebekelere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Piyasa değeri milyon euroluk olan 112 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyon anı saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul İl jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yapan şebekelere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Piyasa değeri milyon euroluk olan 112 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyon anı saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul İl jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İran asıllı S.J.G. isimli şahıs takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İran asıllı şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine Jandarma Komutanlığı S.J.G. ve bağlantıları olduğu tespit edilen şahıslara ve adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonla, İstanbul iç piyasasını organize eden ve Avrupa'ya nakil yapan uyuşturucu şebekelerine ağır darbe vuruldu. Yurt dışından temin edilen, piyasa değeri milyon Euroluk olan 112 kilogram uyuşturucu maddenin İran Asıllı S.J.G. aracılığı ile iç piyasada torbacılara satıldığı, nakil yolu ile ise Avrupa'ya gönderildiği ortaya çıktı.

Şirinevler Meydanı'nda yakalanan İran Asıllı S.J.G.'nin üzerinde 6 kilo 527 gram afyon sakızı bulunurken evinde yapılan aramalarda ise 93 kilo 182 gram eroin, 906 gram toz esrar, 887 gram kokain ve 285 Metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında arama yapılan tüm adreslerde toplam 112 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 5 farklı uyuşturucunun aynı yerde olması ise dikkat çekti.



OPERASYON ANI KAMERADA

Yapılan eş zamanlı operasyonlar ise jandarma ekiplerinin kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde ekiplerin belirlenen adreslere baskın yaptığı görülüyor. Kapıları kırarak adreslere giren ekipler ikamette bulunan şahısları göz altına alıyor. Ekiplerin içeride her yeri didik didik aradığı görülüyor. Bu sırada Narkotik köpeği ' Vadi ' de ekiplere yardım ediyor. Yapılan aramalar sonucu evden kilolarca uyuşturucu madde çıktığı görülüyor.

S.J.G ile yakalanan diğer şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

