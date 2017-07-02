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İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
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İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

Tüm yurtta etkisini sürdüren Afrika sıcaklarıyla birlikte 30 Haziran Cuma günü İstanbul’da 37.2 dereceyle son 106 yılın en yüksek sıcaklık değeri görüldü.

Habertürk'ten Melis İnce'nin aktardığına göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, birkaç gündür yaşanan aşırı sıcakları şöyle değerlendirdi:

"Avrupa'nın kuzeyindeki alçak basınç; İtalya, Yunanistan ve ülkemize güneyli bir hava akışı sağlıyor. Kuzeyde alçak basınç var. Güneyden sıcak hava akışı var. Hindistan merkezli ters muson etkisini Basra yönünden alıyoruz. Buna ‘Basra alçağı' diyoruz. Güneyden gelen bir sıcak hava akımı bu. Dolayısıyla iki alçak hava basıncı arasında kaldık. Kuzey Afrika'nın güneyinde de ayrı bir alçak basınç var. Sıcak hava akımları arasında kalan bölgeler sırt bölgesi diye tabir edilir ve bu bölgelerde serin rüzgârlar esmez."

'YENİ REKORLAR GELEBİLİR'

29 Haziran Cuma günü İstanbul'da sıcaklığın 37.2 derece ölçüldüğünü söyleyen Adil Tek, "Bu, 106 yılda ilk defa ölçülen bir değer. Yani bir rekor kırıldı. Bugün için de yeni rekor bekliyoruz" diye konuştu.

Tek, Antalya'nınsa 2007 yılında ölçülen 44.8'lik rekorunu tekrarladığını belirtti. Önceki gün 37.2 dereceyle rekor kıran İstanbul'da dünse termometreler 37 dereceyi gösterdi.

Ancak kent genelinde hâkim olan yüzde 47'lik nem oranıyla hissedilen sıcaklık 45'i buldu. Başkent'te sıcaklık 37 olurken, İzmir'de 41 derecenin üzerine eklenen yüzde 32'lik nem oranıyla hissedilen sıcaklık 47 dereceye ulaştı. Antalyalılar ise yüzde 24'lük nemle 44 dereceyi, 49 derece olarak hissetti.

Adana ve Diyarbakır'da sıcaklık 40, Muğla ve Balıkesir'de 42 derece oldu. Nem oranının yüzde 33'e çıktığı Bursa'da termometre 39 dereceyi gösterse de hissedilen sıcaklık 43 dereceydi.

GECE SICAKLIĞI 30'UN ÜZERİNDE

Antalya'da önceki gece sıcaklık 30 derecenin altına düşmeyince vatandaşlar evlerinden çıkıp sahillere akın etti.

Bazı vatandaşlar sahildeki çakıllara uzanarak serinlemeyi tercih ederken, bazıları ise kurdukları çadırlarda geceyi geçirdi. Sahilde uyurken sıcaktan bunalanlar denize girip serinledikten sonra tekrar uykularına kaldıkları yerden devam etti.

Muğla'nın turistik ilçelerinde hava sıcaklığının 44 dereceyi bulmasıyla birlikte sahiller ve sokaklar boş kaldı. Bodrum'a tatile gelen turistler otel odalarından çıkmamayı tercih etti.

BİRAZ SERİNLEYECEK

Türkiye, yarından itibaren yağmurla birlikte batı bölgelerinden itibaren biraz serinleyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yarın kuzeybatı yönünden yağışlı hava Türkiye'ye giriş yapacak ve salı günü tüm Marmara'da etkili olacak.

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