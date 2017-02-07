07.02.2017 11:43 İstanbul'da 1 PKK'lı yakalandı

PKK-KCK terör örgütü üyeliğinden aranan bir zanlı, İstanbul Sarıyer'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı. PKK-KCK terör örgütü üyeliğinden aranan bir zanlı, İstanbul Sarıyer'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK-KCK terör örgütü mensubu ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan S.Y. isimli zanlının Sarıyer Garipçe Mahallesi'nde kaldığını belirledi. Yapılan takip sonucunda düzenlenen operasyonla zanlı S.Y., kaldığı evde gözaltına alındı. PKK'nın Bağcılar ilçe gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirtilen S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



