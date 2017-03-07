İstanbul'da 1,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İstanbul polisi, Büyükçekmece'de kaçak nargile tütün üretimi yapılan bir depoya yaptığı baskında yaklaşık 1,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirirken, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul polisi, Büyükçekmece'de kaçak nargile tütün üretimi yapılan bir depoya yaptığı baskında yaklaşık 1,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirirken, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece'de bulunan bir iş merkezinin 5. katında kaçak nargile tütünü üretimi imal edildiğini belirledi. 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu imalathaneye operasyon yapıldı. Operasyonda 700 kilo işlenmemiş yaprak tütün, 300 kilo işlenmiş satışa hazır nargile tütünü, 150 kilo paketlenmiş teslim edilmek üzere olan kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramada 20 bin farklı markalarda koli, 50 bin adet boş koli ele geçirildi. Öte yandan yapılan araştırmada 1,5 ton gliserin (tütün şekeri- aroması) de ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

900 metrekare alanda bulunan imalathanede ele geçirilen an solüsyon ve gliserin ile 10 ya da 15 bin ton daha üretim yapılabildiği belirtilirken, kaçak nargile tütününün bir kolisinin 120 bin TL civarı satışa sunulduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

(Ufuk Kıvık / İHA)