İstanbul Cumhuriyet Başsavcısından yeni MİT Tırları iddianamesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, MİT Tırlarının durdurulmasına ilişkin 55 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede bir itirafçının ifadesine göre eylem talimatının Fetullah Gülen tarafından verildiği belirtilerek, 20 Ocak 2014'de defalarca ABD Büyükelçiliğini arayan şüphelilerin kimlerle ne görüştüğünün bildirilmesi için Büyükelçiliğe yazı yazdı.

İstanbul Cumhuriyet başsavcısı İrfan Fidan, Mit Tırlarının durdurulmasına ilişkin yürütülen 5'inci soruşturmayı tamamlayarak 55 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Başsavcı Fidan, MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasına ilişkin olay yerindeki Jandarma personeli, Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, görüntüleri yayınlayan Can Dündar ve Erdem Gül ile, Can Dündar'a görüntüleri veren kişi olduğu tespit edilen CHP'li vekil Enis Berberoğlu hakkında daha önce iddianame hazırlandığını hatırlattı. Başsavcı Fidan, 55 şüpheliyi kapsayan iddianamede, şüphelilerden 11'inin haklarında daha önce dava açılan kişiler olduğunu, 3 şüphelinin ise yeni tespit edildiğini belirtti.

Haklarında iddianame düzenlenen 55 şüpheliden, 1'inin tuğgeneral, 2 albay, 2 yarbay, 7 binbaşı, 11 yüzbaşı, 14 üsteğmen, 1 teğmen, 3 astsubay, 2 uzman çavuş, 1 eski MİT mensubu, 5 öğretmen, 1 RTÜK uzman yardımcısı, 2 öğretim üyesi, 1 Sağlık Bakanlığı uzman yardımcısı, 1 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzman yardımcısı ve 1 Kalkınma Bakanlığı görevlisi oldukları anlatıldı.

Olay yerinde eylemi gerçekleştiren jandarma personelinin sivil imamı olduğu tespit edilen 11 kişinin eylemi yöneten, organize eden ve yönlendiren kişiler olduğu kaydedildi. Bu sivil imamlardan Hasan Bektaş'ın tutuklu olduğu, yurt dışına kaçtıkları tespit edilen 10 sivil imamı arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Olay günü, tırların durdurulduğu yerde eylemi yönetmek için bulundukları anlaşılan sivil imamların, 1 Ocak 2014 ve 19 Ocak 2014 tarihleri arasında kendi aralarında konuşmak için 'patates' olarak tabir edilen operasyonel hat kullandıkları kaydedilerek, en önemli sivil imamların "Hamza Ali Ece, Bayram Andaç, Mehmet Cevher Koyuncu, Muharrem Gözüküçük ve Abdulkadir Akçay" olduğu anlatıldı.



"TALİMAT FETULLAH GÜLEN'DEN"

İddianamede, FETÖ'nün eski üst düzey imamlarından adı açıklanmayan bir kişinin itirafçı olarak verdiği ifadesinde, "Tırların durdurulması, boşaltılarak görüntülerinin çekilmesi ve bu görüntülerin basında çarşaf çarşaf yayınlanması talimatını, o dönem Kara Kuvvetleri İmamı olan kişi Pensilvanya'ya giderek bizzat Fetullah Gülen'den yüz yüze aldı" dediği belirtildi. İddianamede buna ilişkin tespitlere genişçe yer verildiği öğrenildi. MİT Tırları görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle geçtiğimiz ay 25 yıl hapse çarptırılarak tutuklanan CHP'li vekil Enis Berberoğlu'na bu görüntüleri temin eden kişilere ilişkin soruşturmanın devam ettiği açıklandı.



"DEFALARCA BÜYÜKELÇİLİĞİ NEDEN ARADILAR?

19 Ocak 2014 tarihinde FETÖ'yle iltisaklı kişilerce gerçekleştirmeye çalışılan eylemin ertesi günü 20 Ocak 2014 tarihinde FETÖ yöneticisi Bayram Andaç'ın 11.02'de ABD Büyükelçiliği'ni arayarak 48 saniye görüştüğü, 15.21'de tekrar arayıp 46 saniye görüştüğü, 15.22'de ise ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nu arayıp 36 saniye görüştüğü tespit edildi. 24 Ocak'ta tekrar ABD Büyükelçiliği ile görüştüğü ortaya çıkan Andaç'ın tutuklu eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Erdal Turna'nın imamı olduğu kaydedildi. Turna'nın MİT personelinin telefonlarını dinleten kişi olduğu ifade edildi.

Yine sivil imamlardan Muharrem Gözüküçük'ün de 6 Mart 2014'te 11.48'de ve 6 Nisan 2014'de ABD Büyükelçiliği'ni arayarak görüştüğü tespit edildi. Başsavcı Fidan, geçtiğimiz hafta ABD Büyükelçiliği'ne yazı yazarak, Gözüküçük ve Andaç'ın Büyükelçiliği'ni neden aradığı, kimlerle görüştüğü ve bu görüşmenin içeriğinin bildirilmesini istediğini ve cevabın beklendiğini söyledi.



"AMAÇ ULUSAL GÜVENLİK VE 7 HAZİRAN SEÇİMLERİNİ ETKİLEMEK"

Tırların durdurulması eyleminin örgütsel amacının Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğine yönelik olduğunu kaydeden Başsavcı Fidan, "Tırların durdurulması ve daha sonra görüntülerin yayınlanarak ifşa edilmesi, Uluslararası bir operasyondur. FETÖ liderinin talimatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni terörle ilişkilendirmeyi amaçlamışlardır. Örgütün siyasal amacı ise 7 Haziran 2015 genel seçimlerini etkilemektir. Bu bir casusluk faaliyetidir. Uluslararası istihbarat örgütleriyle organize edilmiştir" dedi.

Haklarında iddianame hazırlanan şüphelilerin, "Anayasayı ihlal, Türkiye cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlarından cezalandırılmalarının talep edildiği açıklandı.

(Başak Akbulut /İHA)