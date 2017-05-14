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İstanbul Çocuk Maratonu renkli görüntülere sahne oldu
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İstanbul Çocuk Maratonu renkli görüntülere sahne oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'İstanbul Çocuk Maratonu' Maltepe sahilde gerçekleştirildi. Festival havasında geçen maratonda kıyasıya yarışan çocuklar alana kurulan eğlence parkurlarıyla da unutulmaz bir gün geçirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'İstanbul Çocuk Maratonu' Maltepe sahilde gerçekleştirildi. Festival havasında geçen maratonda kıyasıya yarışan çocuklar alana kurulan eğlence parkurlarıyla da unutulmaz bir gün geçirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen İstanbul Çocuk Maratonu, binlerce çocuğun katılımı ile Maltepe sahilinde gerçekleştirildi. Maratonda çocuklar yaş gruplarına göre düzenlenen yarışlarda kıyasıya mücadele etti. Yarışların yanı sıra çocuklar için festival alanında çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi. Oyun alanlarında doyasıya eğlenen çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi.

"ÇOCUKLARA ASIL OLANIN SPOR YAPMAK OLDUĞU MESAJINI VERMEK İSTİYORUZ"
Maraton hakkında bilgi veren Spor A.Ş. Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, "Bugün 3 yaştan başlayan 14-15 yaşa kadar devam eden bir organizasyonumuz var. Yani bütün yaş gruplarına koşu yaptırmak istiyoruz. Burada vermek istediğimiz bir mesaj var. Çocuklara asıl olanın spor yapmak olduğu mesajını vermek istiyoruz. Sloganlarımız da 'hoş geldin şampiyon' ve 'katılmak kazanmaktır.' Burada birincisi, ikincisi olmayan bütün katılanların kazandığı bir organizasyon düzenliyoruz. Bütün çocuklarımız madalya alıyorlar ve sponsorlarımızın hediyelerini alıyorlar. Yapmaları gereken tek şey parkuru tamamlamak. Görev bilincini de almalarını istiyoruz. Tabi çok keyifli festival havasında bir gün yaşanıyor. Sporu severlerse, hayatlarının parçası haline getirilerse sporu bizler için ne mutlu. 10 bin çocuğumuz bu yıl kayıt oldu. 10 bin çocuk demek 50-60 bin kişi demek. Burada 50-60 bin kişiyi ağırlayacağız. Sanatçılarımızın desteği çok fazla bu etkinliğe. Sanatçı arkadaşlarımızda geliyorlar bu birlikteliği oluşturuyor" dedi.
(Mustafa Esen / İHA)

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