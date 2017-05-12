İstanbul Büyükşehir Belediyesi o iddiaları yalanladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyenin üst düzey yöneticilerinin görevden alındığına dair iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyenin üst düzey yöneticilerinin görevden alındığına dair iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "üst düzey yöneticilerin görevden alındığı" haberlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada haberlerin asılsız olduğunun altı çizilerek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinde üst düzey yetkililerin görevden alındığı yolundaki iddialar asılsızdır. Belediyemizin üst yönetiminde herhangi bir görev değişimi söz konusu değildir" denildi. (Mehmet Başa /İHA)
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