İstanbul Bölge Karması UEFA Regions' Cup'a galibiyetle başladı

UEFA Regions Cup A Grubu ilk maçında İstanbul Bölge Karması, Ukrayna ekibi Ingulec'i 3-0 yendi.

UEFA Regions Cup A Grubu ilk maçında İstanbul Bölge Karması, Ukrayna ekibi Ingulec'i 3-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez düzenlenen UEFA Regions Cup finalleri TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı. Turnuvanın ilk gününde İstanbul Bölge Karması, A Grubu ilk maçında Ukrayna takımı Ingulec ile mücadele etti. Mücadeleden İstanbul Karması 3-0 galip ayrıldı. İstanbul ekibinde golleri 34. dakikada Serkan Uysal, 52. Ufuk Özcan ve 90. dakikada penaltıdan Semih Kamil Akgöz attı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu - Bora Akyol / İHA)