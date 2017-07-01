İstanbul Bölge Karması UEFA Regions' Cup'a galibiyetle başladı
UEFA Regions Cup A Grubu ilk maçında İstanbul Bölge Karması, Ukrayna ekibi Ingulec'i 3-0 yendi.
UEFA Regions Cup A Grubu ilk maçında İstanbul Bölge Karması, Ukrayna ekibi Ingulec'i 3-0 yendi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez düzenlenen UEFA Regions Cup finalleri TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı. Turnuvanın ilk gününde İstanbul Bölge Karması, A Grubu ilk maçında Ukrayna takımı Ingulec ile mücadele etti. Mücadeleden İstanbul Karması 3-0 galip ayrıldı. İstanbul ekibinde golleri 34. dakikada Serkan Uysal, 52. Ufuk Özcan ve 90. dakikada penaltıdan Semih Kamil Akgöz attı. (Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu - Bora Akyol / İHA)
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