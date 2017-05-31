İstanbul Boğazından bir dev geçti

İstanbul Boğazı bugün dev bir konuğu ağırladı.

İstanbul Boğazı bugün dev bir konuğu ağırladı.

Hollanda'dan Rusya'ya giden 445 metre uzunluğundaki kablo döşeme gemisi Pioneering Spirit, İstanbul Boğazından geçti. Geçiş sırasında boğaz gemi trafiğine kapatılırken, dev platforma 6 da römorkör eşlik etti. Pioneering Spirit, Rus doğalgazını Türkiye'ye taşıyacak Türk Akımı boru hattının derin sulardaki inşaatını gerçekleştirecek.

