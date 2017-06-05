İstanbul Boğazında yük gemisinde arıza

İstanbul Boğazında sabah saatlerinde Malta bandıralı bir yük gemisinin motoru arızalandı. Arıza nedeniyle hareketsiz kalan gemi, Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı römorkör tarafından halat bağlanarak kıyıya çekildi.

İstanbul Boğazında sabah saatlerinde Malta bandıralı bir yük gemisinin motoru arızalandı. Arıza nedeniyle hareketsiz kalan gemi, Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı römorkör tarafından halat bağlanarak kıyıya çekildi.

Ukrayna'nın Herson kentinden yola çıkarak Tunus'un Safakes kentine giden Malta bandıralı "Andre Michel 1" isimli yük gemisinin İstanbul Boğazı'na girdikten kısa bir süre sonra Sarıyer açıklarında motoru arızalandı. Arıza nedeniyle hareketsiz kalan gemideki yetkililer durumu Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine geminin yanına gelen "Kurtarma 3" römorkörü gemiye ulaştı. Ardından arızalı gemi halatla bağlanarak römorkör tarafından Çayırbaşı açıklarına çekildi.

(Doğan Can Cesur /İHA)