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İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı havadan görüntülendi
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İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı'nda, yavrusu ile birlikte yüzen yunus balığının eşsiz gösterisi kendine hayran bıraktı.

İstanbul Boğazı'nda, yavrusu ile birlikte yüzen yunus balığının eşsiz gösterisi kendine hayran bıraktı.
İstanbul boğazından geçen sevimli yunus balıkları pek çok kez kameralarda renkli görüntüler oluştururken bu kez drone ile çekilen, belgeselleri andıran görüntüler ile kendisine hayran bıraktı. Yunus balıkları bazen drone ile çekildiklerini anlayıp çekinerek boğazın derin sularına daldılar. Bazen de yavrusu ile birlikte boğazda yüzmelerinin drone ile çekilerek eşsiz görüntüler oluşturmasına izin verdiler. Genellikle İstanbul boğazına giren büyük gemilerin peşine takılarak bir süre onlara arkadaşlık eden bu sevimli deniz canlıları yüzerken çekilen görüntüleri mest etti. Boğaz'ın giriş ve çıkışında genellikle balıkçılar tarafından sık görülen yunus balıkların vatandaşların oldukça ilgisini çekiyor. Yunusları gören birçok balıkçı ise denizdeki diğer balıkları oltalarına getirdiğini belirterek aralarında bir dostluk olduğunu ifade ediyor.

"YUNUS BALIKLARI İLE ARAMIZDA DOSTLUK VAR"
Yunus balıklarını görmekten çok mutlu olduğunu dile getiren Şenol Karanfil, " Yunus balıkları ile aramızda dostluk var biz buradan küçük balıkları korkutuyoruz onlar oradan küçük balıkları korkutuyor ikimizde karlı çıkıyoruz. Yunuslar kadar denizde daha dost canlısı bir hayvan bilmiyorum. Onları gördüğümüz zaman sanki karşımızda çok iyi bir dostumuzu görmüş gibi oluyoruz yüz ifadeleri zaten öyle bize sanki gülümsüyorlar. Birbirimize alıştık on metre yakınımıza kadar gelip kafalarını çıkartıp bize selam veriyorlar" dedi.

"YUNUS BALIKLARINI GÖRÜNCE MUTLULUK HİSSEDİYORUM"
Küçük balıkların oltalarına gelmesinde yunus balıklarının katkısının olduğunu belirten Yusuf Topuz, " Bir günde yaklaşık olarak on ile on beş kere yunus balıklarını görüyorum. Yunus balıklarını görünce mutluluk hissediyorum. Onlar bize yaklaştıkça balıklar bize doğru geliyor. Bu sayede bizim de attığımız oltalar balık doluyor" şeklinde konuştu.
"Denize çok büyük bir güzellik katıyor"
Yunus balıklarının denize çok büyük bir güzellik kattığını vurgulayan Hakan Acar, " Yunus balıkları çok güzel hayvanlar mutluluk katıyor açıkçası. Yunus balıklarını görmek bizim için en büyük mutluluk denize çok büyük bir güzellik katıyor. Görsel açıdan onları görmek çok güzel" ifadelerini kullandı.
Yunusların havadan çekilen görüntülerinde anne yunus ile yavru yunus boğazın turkuaz renginin eşliğinde su yüzeyine çıkıp dalıyor. Bir ara dronenin sesinden rahatsız olan yunuslar denize tekrar dalıyor. Ardından kendilerinin görüntülenmesine aldırış etmeden gemilerle yarış yapıyorlar.
(Ahmet Faruk Sarıkoç / İHA)

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