İstanbul Boğazı'nda mest eden manzara

İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan manzara vatandaşları adeta mest ederken, eşsiz güzellik havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nın renginin turkuaza bürünmesiyle oluşan manzara vatandaşları adeta mest ederken, eşsiz güzellik havadan görüntülendi.

Son günlerde vatandaşlar İstanbul Boğazı'nın turkuaza bürünmesiyle boğaza bir kez daha hayran kaldı. Sosyal medyadan turkuaz rengine bürünmüş boğaz fotoğraflarını paylaşan vatandaşlar hayranlıklarını dile getirdi. İstanbul Boğazı'nın turkuaza bürünmüş hali ise havadan görüntülendi. Görüntülerde boğazın eşsiz manzarasına bir de turkuaz rengi ekleniyor. Eşsiz manzara gemilerin geçişi ile adeta bir tabloyu anımsatıyor. İzleyenler ise manzara karşısında mest oluyor.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)