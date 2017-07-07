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İstanbul Boğazı'nda can pazarı kamerada
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İstanbul Boğazı'nda can pazarı kamerada

Üsküdar Çengelköy sahilinde 2 hafta önce bir gencin boğularak hayatını kaybettiği yerde 15 yaşında bir genç daha akıntıya kapıldı. Dalgıçlar tarafından son anda denizden çıkarılarak hastaneye kaldırılan gencin durumunun ciddi olduğu kaydedilirken yaşanan can pazarı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Üsküdar Çengelköy sahilinde 2 hafta önce bir gencin boğularak hayatını kaybettiği yerde 15 yaşında bir genç daha akıntıya kapıldı. Dalgıçlar tarafından son anda denizden çıkarılarak hastaneye kaldırılan gencin durumunun ciddi olduğu kaydedilirken yaşanan can pazarı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Çengelköy sahilinde eski Kuleli Askeri Lise'sinin karşısında yüzmek için gelenler, büyük bir kabus yaşıyor. Bu bölgede bulunan akıntılı alanda 15 yaşındaki Muhammet Hasan Demir isimli genç 2 hafta önce boğulmuş ve hayatını kaybetmişti. Yine aynı noktada 15 yaşında olan Yusuf Hancıoğlu da akıntıya kapıldı. Arkadaşı ile birlikte denize giren Yusuf Hancıoğlu, az yüzme bilmesine rağmen bu noktadan denize girdi. Bir anda çırpınmaya başlayan Yusuf Hancıoğlu, arkadaşı tarafından tutulmasına rağmen son anda kıyıya çıkmayı başaramayarak gözlerden kayboldu. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar, polisten yardım istedi. Olay yerine gelen Deniz Polisi ise dalgıç kıyafetlerini girerek denize girdi. Kısa sürede dalgıçlar tarafından bulunan genç, vatandaşların da yardımı ile kıyıya çıkarıldı. Yusuf Hancıoğlu'nun denizden çıkarılması ve deniz kenarında vatandaşlar ve polis tarafından yapılan ilk müdahalesi, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Nefes aldığı tespit edilen genç daha sonra olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren gencin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Olayı gören bir vatandaş, "Buradan bağırınca taşın üzerine kadar koştum. Sadece kafasını gördüm sonra ayakları gördüm. Sonra tepe üstü gitti. Bir daha da göremedim. Yüzmesini çok az biliyormuş. Zaten akıntı aldı götürdü.
Yanında bir arkadaşı vardı, tutmaya çalışmış ama elinden kaçırmış, tutamamış. Kaçırınca zaten boğuluyor deyince ben atladım taşın üzerine. Atlayacaktım ama bir kafayı gördüm bir de ayakları. Bir daha da atlayamadım" şeklinde konuştu.

UYARI TABELALARI ÇALINARAK HURDACILARA SATILIYOR
İstanbul'un farklı yerlerinden yüzmek için gelen ancak akıntı nedeni ile büyük bir tehlikenin bulunduğu yerde daha önce yerleştirilen uyarı tabelalarının çalınarak hurdacılara satıldığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar ise acil olarak yeni uyarı tabelası konulmasını istedi.
Son olarak 15 yaşındaki Yusuf Hancıoğlu'nun akıntıya kapıldığı eski Kuleli Askeri Lisesi'nin karşısında sahile gelen vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak, çözüm bulunmasını istedi.
Sahil kenarına gelen bir vatandaş, "Acil olarak burada bir uyarıya ihtiyaç var. En azından buraya bir tabela koysunlar.
Daha önce konmuştu ama götürüp gidiyorlar, hurdacılara satıyorlar. Yenisini de takip edip koyan yok. Muhtarlığın da bilgisi var, belediyeye de bilgi verildi ama şuana kadar bir gelişme yok" diye konuştu.
(Mustafa Esen/İHA)

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