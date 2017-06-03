İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş coşkusu

İstanbul Boğazı'nda çok sayıda teknenin şampiyonluk kutlaması için Vodafone Arena'ya tekneyle giden futbolculara eşlik etmesi havadan görüntülendi.
İstanbul Boğazı'nda çok sayıda teknenin şampiyonluk kutlaması için Vodafone Arena'ya tekneyle giden futbolculara eşlik etmesi havadan görüntülendi. Beşiktaş'ta şampiyonluk kutlamaları başladı. Çok sayıda tekne, Beşiktaş futbol takımının Anadolu Hisarı'nda tekneye binmesini bekledi. Futbol takımının tekneye binmesinin ardından çok sayıda taraftar teknelerle futbolculara eşlik etti. Bu sırada İstanbul Boğazı'nda muhteşem bir şölen yaşandı. Görsel şölen drone ile havadan görüntülendi.Görüntülerde, Beşiktaş oyuncularının bulunduğu tekne Dolmabahçe Sarayı'ndaki iskeleye ulaştı. Ardından taraftarların bulunduğu çok sayıda tekne iskeleye geldi. (Ahmet Faruk Sarıkoç /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.