İstanbul Başekşehir'de kalekol açıldı

İstanbul Başakşehir'de yapımı tamamlanan Kalekolun açılışını gerçekleştiren İstanbul Valisi Vasip Şahin, 'Bütün polisimiz, jandarmamız mesai kavramını unuttular, insan üstü bir gayretle çalışıyorlar. Dinlenmeye hiç vakit bulamıyorlar. Bizim insanımız kendini güvende hissetmiyorsa biz kendimizi vicdanen müsterih sayamayız' dedi.

İstanbul Başakşehir'de yapımı tamamlanan Kalekolun açılışını gerçekleştiren İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Bütün polisimiz, jandarmamız mesai kavramını unuttular, insan üstü bir gayretle çalışıyorlar. Dinlenmeye hiç vakit bulamıyorlar. Bizim insanımız kendini güvende hissetmiyorsa biz kendimizi vicdanen müsterih sayamayız" dedi.

Başakşehir'de yapımı tamamlanan kalekolun açılışı İstanbul Valisi Vasip Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Başakşehir Şahintepe Mahallesinde Başakşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kalekol binasının açılışına İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda davetli katıldı. Yapımı tamamlanan kalekol bombalı ve roket saldırılarına karşın dayanıklı yapılırken, kalekolda 10 metrede bir gözetleme mazgalı, gözetleme kuleleri ve zemin saldırılarına önlem olarak da bir metre kalınlığında beton bulunuyor. Öte yandan kalekol binasında bulunan bütün camlar kurşun geçirmez camdan yapıldı. Yapımı tamamlanan kalekoldan Esenyurt, Küçükçekmece, Sultangazi ve Arnavutköy'de oluşabilecek toplumsal olaylara çok kısa sürede müdahale edilebilecek. Kalekolda Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Göz altı müdahale timlerine bağlı polisler görev yapacak.



"İNSANIMIZ KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMİYORSA BİZ KENDİMİZİ MÜSTERİH SAYARIZ"

Kalekolun açılışında konuşma yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Devletin en önemli görevlerinden birisi de vatandaşının huzurunu ve mutlu yaşamasını sağlamaktır. Bizler de İstanbul'da bu noktada elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bütün polisimiz, jandarmamız inanın mesai kavramını unuttular da insan üstü bir gayretle çalışıyorlar. Dinlenmeye hiç vakit bulamıyorlar. Bizim insanımız kendini güvende hissetmiyorsa biz kendimizi vicdanen müsterih sayamayız. Belki çok yoruluyoruz ama sizlerin tebrikleriyle o yorgunlukları kısa sürede geçiyor. Bu vazifenin başarıya ulaşabilmesi için vatandaşla polisimizin çok sıkı bir diyalog içinde olması gerekiyor. Buralar sizin yerleriniz, gerektiğinde gelin burada sohbet edin çayınızı için, derdinizi paylaşın. Diğer kamu kuruluşları gibi buralar da size her zaman açık. Diyalog güçlü olursa sorunlar başlamadan çözülür. Bizim güvenlik güçlerimizle ortak projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi de huzur operasyonlarıdır. Bu tüm Türkiye'ye örnek olmuştur" dedi.



"ÇEŞİTLİ YERLERDE POLİSİMİZİ ÇOĞALTIYORUZ"

İstanbul için gönlünden geçen projeler olduğunu belirten İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan ise, "En önemli mücadelemiz terör ile ilgili olandır. Daha sonra sırasıyla toplumsal olay, asayiş olayları fakat ben şunu hayal ediyorum. Vatandaş imdat dediğinde veya yardım istediğinde gelebileceğimiz sürenin en kısa olanıdır. İhtiyacınız olduğunda polisin yanınızda olması bizim için en önemli kıstas. Bu sebeple ilin çeşitli yerlerinde biz polis merkezlerimizi çoğaltıyoruz. Bir takım merkez üs diyebileceğimiz çevik kuvvetin olduğu özel harekatın olduğu terör polislerinin olduğu hepsinin ortak kullanacağı merkezler oluşturuyoruz" diye konuştu.

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da yaptığı konuşmada, "Başakşehir olarak en ciddi problemlerden bir tanesi asayiş problemiydi. Dışarıdan Başakşehir dendiği zaman akla güzel yerler gelse de mağdur yerlerimiz var. Yeni bir ilçeyiz, büyük bir ilçeyiz. Bizim ilçemizde Bahçeşehir gibi ilk planlı şehirleşmenin örneği olan yer var. Başakşehir etaplar da 2000'li yıllar da planlı yapılmış yerler var ama bizim Şahintepe ve Güvercintepe gibi mağdur yerlerimiz de var. 2007 yılında yapılan araştırmada Şahintepe İstanbul'un en mağdur mahallelerinden birisiydi. Çünkü bu bölgede vatandaşımız gelmiş aslında iyi niyetli buradaki vatandaşlarımız hemen boş bir arazi görüp buraya bir gecekondu yapalım dememişler. Ben tapumu alayım diyenlerden oluşuyor buradaki vatandaşlarımız. Ama zamanında kamu olarak görevimizi iyi yapmadığımızdan dolayı vatandaş istediği yerden almış istediği şekilde yapmış. Maalesef kamu burada görevini yapmayınca emlakçılar burada görevini yapmış. Yolun nereden geçeceğini okulun nerede olacağını cami olarak nerenin olacağını emlakçılar belirlemiş. Burada aslında vatandaş yanlış yapılaşma yapmamış emlakçının dediğine uyan vatandaş devlet dediğinde neden uymasın. Devlet orada imar planı yapsa kamu alanlarını ayırsa vatandaş buna neden uymasın. Ama onlar eksik olunca maalesef böyle sıkıntılı bölgeler oluşmuş. Buraların problemleri çözülüyor ama ben hep şunu söylüyorum bugüne kadar sıkıntı çok çekildi ama inşallah bu mahalle hem ilçemizin hem de İstanbul'un en güzel yeri olacaktır" diye konuştu.

Bölgenin yapılacak çalışmalarla daha da yaşanabilecek bir yer olacağını belirten Başkan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın valim bu Kayseri'ye denizi getirmek gibi oldu ama Bu mahalleye denizi getirirsek alt yapılarını çözersek bu mahalle tam boğaza nazır İstanbul'un boğazın incisi gibi olacaktır. Şuan da imar problemlerini önemli ölçüde çözdük ama burada 1680 dönümlük tek parsel de hisseli bir şekilde satılmış yaklaşık 11 bin hissedar içerisinde 9 bin bina ve 35 bin nüfusu olan bir yer Türkiye'de başka böyle bir örnek yok. Burada biz vatandaşlarımızla hep görüşerek imar planlarını geçirdik bazı vatandaşlarımız itiraz edip dava açınca mahkemeli iptal kararları var gerisinde de Kanal İstanbul projesinden dolayı bakanlığa geçti yetkiler böyle olmasaydı şimdiye kadar bitmiş olacaktı. Bu bölge akşamları otobüslerin çıkamadığı eylem dendiği zaman İstanbul'da ilk akla gelen mahallerden birisi halindeydi. Sayın Emniyet müdürümüz bize bölgeye bir karakol yaparsanız biz oraya takviye ekip göndeririz dedi. Ve bu kalekol artık tamamen bölgeye hitap edecek anında olaylara müdahale edebilecek içerisinde sadece çevik kuvvetin olmayacağı bütün emniyet birimlerinin olduğu bir merkez olacak. Bu merkez bu mahallenin rahata ermesi için atılan ilk adımlardan bir tanesi."

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle kalekolun açılışı gerçekleştirildi. Açılan kalekola vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, kalekol içerisinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Volkan Kayalar/İHA)