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İstanbul Adliyesi önünde katiplik kuyruğu
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İstanbul Adliyesi önünde katiplik kuyruğu

İcra Katipliği sınavına başvuran binlerce kişi İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İcra Katipliği sınavına başvuran binlerce kişi İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Adalet Bakanlığı tarafından açılan "İcra Katipliği" sınavına binlerce kişi başvurdu. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı ve Bakırköy Adliyesi'nde sınava giren binlerce aday, sabahın erken saatlerinde adliye önüne gelerek sınav saatini bekledi.
İstanbul Adalet Sarayı'na alınacak olan 127 icra katibi alımı için 2 bin 540 kişi, Bakırköy, Küçükçekmece ve Büyükçekmece Adalet Daireleri için açılan 46 kişilik kadroya ise 720 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi için 5 kişilik kadroya 100 kişi başvurdu. Adliye önünde bekleyen yüzlerce aday, uzun kuyruklar oluşturdu. Heyecanla bekleyişlerini sürdüren bazı adayların ellerinde klavye olduğu görüldü. Adayların katip olabilmesi için 3 dakikada en az 90 kelime yazması gerekiyor.

"5 Kere Katiplik Sınavına Girdim"
İcra katibi adaylarından Emre Aydoğdu, "İcra katipliği sınavı var onun için buradayım. Türkiye genelinde 810 alım vardı. Onun klavye mülakatına girmek için buradayım. Toplam katiplik sınavına 5 kere girdim. Onun tecrübesiyle giriyorum. Özel olarak çalışmadım. Uzun zamandan beri alım olmadı. Her KPSS alanında alım olduğu için yığılma oldu" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GENELİNDE 810, İSTANBUL ADALET SARAYI'NA 127 KİŞİ ALINACAK"
Katiplik sınavına ilk kez girdiğini ifade eden Neslişah Özbay, "Türkiye genelinde 810 kişi alınacak. Çağlayan Adliyesi 127 kişi alıyor. Uygulama sınavı için 2 bin 700 kişiye yakın çağrıldı. Yaklaşık 20 katı. Bunlardan sadece yüz yirmi yedinin üç katı olan kişi mülakata kalacak. Klavye sınavından en fazla yapanlar. Onun için buradayız. Ben ilk kez giriyorum. Herkese "F" ve "Q" olmak üzere seçenek sunuldu. Ben "Q" klavyeyi seçtim. Bizi gruplardan halinde sınava alacaklar. Daha sonra bize metin verilecek. Bu metinler yüz tane. Bunlar daha önceden yayınladı. Bizim buna bir hafta önceden çalışma imkanımız oldu. Bunlara göre sınav yapılacak en fazla ve en doğru yazan mülakata girmeye hak kazanacak" dedi.
Bir diğer katip adayı Latif Demir ise "Klavye için uygulama sınavı var. 3 dakikada 90 kelime istiyorlar. İmkansız gibi gözüküyor. Şansımızı deneyeceğiz bakalım. Kendime güveniyorum. Şansımızı denemek için geldik. Çok kalabalık, hava soğuk. Zor şartlar altında bekletiyorlar. Yapacak bir şey yok. 8'de buradaydım" şeklinde konuştu.
Sınava giren katip adaylarının yakınları da bina önünde heyecanla bekledi.
(Alper Korkmaz - Selim Bayraktar / İHA)
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