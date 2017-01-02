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İstanbul'a yeniden kar geliyor
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İstanbul'a yeniden kar geliyor

İSTANBUL hava durumu (02.01.2017) tahminleri açıklandı. İstanbul'a kar yeniden geliyor.Meteoroloji'den yapılan uzun süreli tahminlerde hafta sonu hava sıcaklıklarının yeniden düşeceği bildirildi. Ankara, Bolu, İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İSTANBUL hava durumu tahminleri açıklandı. Yeni haftaya güneşle başlayan İstanbul'a kar yeniden geliyor.

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre yeni haftanın son günü İstanbul'da kar bekleniyor. Soğuk ve kar yağışının hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

Peki Ankara, Bolu hava durumu nasıl olacak? İşte yurtta hava durumu (02.01.2017)

HAFTA SONU KAR GELİYOR

İstanbul uzun süreli hava tahminlerine göre İstanbul'a hafta sonu kar geliyor. Cuma gününden itibaren sıcaklık düşüyor ve kar geliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte güney ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 6°C
Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 8°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELI °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, -2°C
Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 8°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

OSMANİYE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Niğde ve Karaman çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

CANKIRI °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARAMAN °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 1°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -4°C
Parçalı bulutlu

IĞDIR °C, -2°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, -11°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile gece saatlerinden sonra Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SIIRT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
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