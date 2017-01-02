İstanbul'a yeniden kar geliyor

İSTANBUL hava durumu tahminleri açıklandı. Yeni haftaya güneşle başlayan İstanbul'a kar yeniden geliyor.
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre yeni haftanın son günü İstanbul'da kar bekleniyor. Soğuk ve kar yağışının hafta sonu da sürmesi bekleniyor.
Peki Ankara, Bolu hava durumu nasıl olacak? İşte yurtta hava durumu (02.01.2017)
HAFTA SONU KAR GELİYOR
İstanbul uzun süreli hava tahminlerine göre İstanbul'a hafta sonu kar geliyor. Cuma gününden itibaren sıcaklık düşüyor ve kar geliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte güney ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ISTANBUL °C, 8°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELI °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, -2°C
Parçalı bulutlu
IZMIR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HATAY °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
OSMANİYE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Niğde ve Karaman çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
CANKIRI °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARAMAN °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KONYA °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BARTIN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 1°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı bulutlu
IĞDIR °C, -2°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, -11°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile gece saatlerinden sonra Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZIANTEP °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MARDİN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SIIRT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu