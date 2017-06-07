İstanbul'a yeni meydan

Eski Fatih Evlendirme Dairesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tıp Merkezinin yerine meydan ve park yapılacak.

Eski Fatih Evlendirme Dairesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tıp Merkezinin yerine meydan ve park yapılacak.

Fatih Şehzade Mehmet Camii karşısında ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Saraçhane Merkez Binası'nın yanında bulunan eski Fatih Evlendirme Dairesi ve İBB Tıp Merkezi, meydan ve park yapılmak üzere yıkıldı. Fatih'te ticaret ve oteller bölgesinin tam ortasında olan yaklaşık bin metrekarelik alan, park ve meydan olarak halkın kullanımına sunuluyor. İBB ekipleri, birçok Yeşilçam filminde nikah sahnelerinin vazgeçilmez mekanı olan nostaljik binanın yıkım çalışmalarını sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Fatih evlendirme dairesi 80'li yıllarda hizmete alınmış, yüzlerce çiftin evlendiği mekan olmuştu.

Yıkım çalışmasıyla Mimar Sinan'ın 'Çıraklık Eserim' dediği Şehzade Mehmet Camii'nin ve hemen karşısındaki Sekbanlar Camii'nin önü de açılmış oldu. Proje kapsamında Sekbanlar Camii'nin haziresindeki tarihi mezarlar da yeniden düzenlenecek.

Fatih Evlendirme Dairesi'nde son nikah 2006 yılında kıyıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, nikah dairesini 2009 yılında açılan Ali Emiri Kültür Merkezi'ne taşıdı. Bina daha sonra Şehzadebaşı Tıp Merkezi tarafından kullanıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihine şahitlik eden bu çok kıymetli araziyi park ve meydan olarak düzenleyerek İstanbulluların hizmetine sunacak.

