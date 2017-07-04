İstanbul'a yağmur uyarısı: Akşam saatlerinde geliyor

Günlerdir kavurucu sıcakların yaşandığı Marmara bölgesi, dün Edirne'den başlayan sağanak yağmur ve dolu yağışıyla birlikte hava sıcaklığı 35 dereceden 20'ye kadar düştü.

Şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 10 dakikalık yağış nedeniyle birçok cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Akşam saatlerinde geliyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hava sıcaklıkları 24 dereceye kadar düşerken, sabah saatlerinde başlayacak olan yağışın akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.