Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İstanbul'a okumaya giden koca başka biriyle sözlendi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İstanbul'a okumaya giden koca başka biriyle sözlendi

Adana'da 3 çocuk annesi Şükran Bezgin, kocasının üniversite okumak için gittiği İstanbul'da bir kadınla sözlenip kendilerini terk ettiğini ileri sürdü.

Adana'da 3 çocuk annesi Şükran Bezgin, kocasının üniversite okumak için gittiği İstanbul'da bir kadınla sözlenip kendilerini terk ettiğini ileri sürdü.
Adanalı ev hanımı Şükran Bezgin (42) ile özel sektörde işçi olarak çalışan Yılmaz Bezgin (41), 22 sene önce birbirlerini sevip kaçarak evlendi. Çiftin bu evlilikten Zeynep (19), Mustafa (17) ve Elif (14) isimli 3 çocukları oldu. 2015 yılında ise Yılmaz Bezgin, eşine okumak istediğini söyleyip önce Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) daha sonra ise Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) girdi. Bezgin, sınav sonucuna göre ise İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü kazandı ve hem okumak hem de çalışıp ailesine bakmak için İstanbul'a gitti. Bezgin, okuduğu sırada, geçen yıl iddiaya göre sınıf arkadaşı Müge H. Y. (31) ile sevgili oldu.
Sosyal medyadan çiftin paylaştığı fotoğraflar ile durumu öğrenen Şükran Bezgin ise eşini arayıp bu olayı sordu ve 'Böyle bir şey yok, yalan' yanıtını aldı. Daha sonra ise Yılmaz Bezgin, iddiaya göre sevgilisi Müge H. Y. ile internet sitesi kurup röportajlar yaparak para kazanmaya başladı ve ikili sözlendi, fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bunun üzerine Şükran Bezgin, eşini arayıp tartıştı ve Yılmaz Bezgin de, 'Senden dini nikahtan boşanıyorum' dedi ve eşiyle çocuklarına para göndermeyi kesti.
Şükran Bezgin ise ev kirasını ödeyemez hale gelince İŞKUR'un 'Toplum Yararına Programı' kapsamında Sarıçam ilçesine bağlı Öksüzler Cami'nin Kuran Kursu'nda hizmetli olarak geçtiğimiz nisan ayında 6 aylığına çalışmaya başladı.

"YETER Kİ DÜZENLİ İŞİM OLSUN"
Eylül ayında 6 aylık işin sona ereceğini, kirasını ise nasıl ödeyeceğini bilmediğini anlatan Bezgin, "Ben 3 çocukla baş başa kaldım. Geçen seneden beri maddi imkansızlıklar çekiyorum. Elimden geldiği kadar çalışıyorum. Fakat Eylül'ün başında çıkarılacağım. Ben vicdanı olan insanlardan bize yardımcı olmalarını istiyorum. Kiramız doldu. 3 çocuğumu okutmaya çalışıyorum. 22 senem gitti ama çocuklarıma iyi bir gelecek hazırlamak istiyorum. Düzenli bir işim olursa ne iş olsa yaparım. Yeter ki çocuklarıma bakayım" diye konuştu.

"KIZLARIMDAN AYRILMAK İSTEMİYORUM"
Eşinin 2 kızını İstanbul'a çağırdığını fakat kızlarına İstanbul'da eşinin bakamayacağını öne süren anne Bezgin, "Eşim 1 seneden beri bana maddi yönden destek olmuyor. Bu tatilde çocuklarımı İstanbul'a gönderecektim. Çağırdı. Bakacağım diyor ama ben ona güvenmiyorum. Çocuklarıma bakamaz. İstanbul gibi bir yerde iki kız çocuğunu göndermek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Şükran Bezgin, Müge H.Y.'nin annesinin ilk zamanlar kendisini aradığını ve bu ilişkiyi onaylamadığını fakat zamanla kabullendiğini belirtti.

"ANNEMİN YANINDA DURACAĞIM"
Elif Bezgin ise annesinin yanında kalmak istediğini belirterek, "Annem eğer çalışacak bir iş bulursa kendisi de çalışabilir. Bizim evimiz olsa mesela ben burada kalmak istiyorum Adana'da. Bize yardım ederlerse annemizin yanında kalmak istiyoruz. Babam son 1 yıldan beri ilgisiz. Arayıp sormamaya başladı. Annem zor şartlarda bizi okutmaya çalışıyor" dedi.
(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İran'dan Katar'a tam destek: Yanınızdayız!
Kınalı kuzulara bayram sürprizi
Bayram tatilinde bilanço ağır! 42 ölü, 251 yaralı
Kılıçdaroğlu yürüyüşünün 12. gününde
Büyük tehlike! İnternette kapış kapış satııyor ama...
Bu da zeytinli baklava
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bayramı kana bulayacaklardı! Öldürüldüler
Bayramı kana bulayacaklardı! Öldürüldüler
İngiltere'de bir araç bayramlaşan kalabalığa girdi
İngiltere'de bir araç bayramlaşan kalabalığa girdi
Erdoğan: NATO'nun gözden geçirilmesi lazım
Erdoğan: NATO'nun gözden geçirilmesi lazım
Bayram tatili nedeniyle boşalan İstanbul'da trafik köprü geçişlerinde kilitlendi
Bayram tatili nedeniyle boşalan İstanbul'da trafik köprü geçişlerinde kilitlendi
Korkunç olay: Foseptik çukuruna düşen 4 kişi hayatını kaybetti!
Korkunç olay: Foseptik çukuruna düşen 4 kişi hayatını kaybetti!
Başbakan Yıldırım memleketi Erzincan'da
Başbakan Yıldırım memleketi Erzincan'da
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İran'dan Katar'a tam destek: Yanınızdayız!
İran'dan Katar'a tam destek: Yanınızdayız!
Kınalı kuzulara bayram sürprizi
Kınalı kuzulara bayram sürprizi
Bayram tatilinde bilanço ağır! 42 ölü, 251 yaralı
Bayram tatilinde bilanço ağır! 42 ölü, 251 yaralı
Kılıçdaroğlu yürüyüşünün 12. gününde
Kılıçdaroğlu yürüyüşünün 12. gününde
Büyük tehlike! İnternette kapış kapış satııyor ama...
Büyük tehlike! İnternette kapış kapış satııyor ama...
Bu da zeytinli baklava
Bu da zeytinli baklava
İstanbul'a okumaya giden koca başka biriyle sözlendi
İstanbul'a okumaya giden koca başka biriyle sözlendi
İzmir yine sallandı !
İzmir yine sallandı !
İlmek ilmek emek
İlmek ilmek emek
Taze fasulye altın çağını yaşıyor
Taze fasulye altın çağını yaşıyor
Gümüşhane, Karaman ve Yozgat'a 3 yeni havalimanı geliyor
Gümüşhane, Karaman ve Yozgat'a 3 yeni havalimanı geliyor
Alevlerin sardığı ahırdan hayvanlar son anda kurtarıldı
Alevlerin sardığı ahırdan hayvanlar son anda kurtarıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English