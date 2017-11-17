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İstanbul'a dev meyve ormanı
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İstanbul'a dev meyve ormanı

Beylikdüzü Belediyesi 'Umut Meyve Ormanı' adını verdiği 12 bin metrekarelik dev meyve ormanı projesini hayata geçirdi. Yüzlerce çocuk, çeşit çeşit meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.

Beylikdüzü Belediyesi "Umut Meyve Ormanı" adını verdiği 12 bin metrekarelik dev meyve ormanı projesini hayata geçirdi. Yüzlerce çocuk, çeşit çeşit meyve fidanlarını toprakla buluşturdu.
Beylikdüzü Belediyesi "Umut Meyve Ormanı" adını verdiği 12 bin metrekarelik dev meyve ormanı projesini hayata geçirdi. Çocuklar ağaçları tanısın, meyveyi dalından yemeyi öğrensin ve doğayı sevsin diye vişneden kiraza, armuttan kayısıya 16 tür yetişkin meyve ağacı toprakla buluşturuldu. İlk kez bu sene uygulanan "Umut Meyve Ormanı" Projesi ile 12 bin metrekarelik yeşil alanda toplam 16 tür olmak üzere 325 adet meyve ağacının dikimi gerçekleşti. Yürüyüş alanları ve 3 bin metrekarelik hobi bahçesinin de yapımının planlandığı "Umut Meyve Ormanı" projesi kapsamında çocuklar meyveleri dalından toplamanın ayrıcalığını yaşayabilecek.
Çocuklara fidan dikme, yetiştirme ve doğa bilincini aşılama amacıyla geçiştirilen projenin tanıtımı, Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde gerçekleşti. Tanıtım töreni Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, vatandaşlar ve çok yüzlerce çocuğun katılımıyla gerçekleşti. Başkan İmamoğlu ve çocuklar alandaki birçok meyve ağacını birlikte dikti.

'ÜLKENİN MUTLULUĞUNA KATKI SAĞLIYORUZ'
Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, meyve ormanı ile ilgili bilgi vererek, "16 türü olan kocaman bir meyve ormanı olacak. Bizim Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün kontrolünde tüm bunların yanısıra da bir hobi bahçesi de olacak. Burasını gönüllüler yürütecek. Belki binlerce kişi buraya katkı sağlayacak, bir gün biri gelip sulayacak, diğeri gübresini dökecek, bir diğer kişi ürünü toplayacak ve şehir halkı ile paylaşacak. Bunu da bugün burada çocukların minik elleriyle yapmanın kutsallığına inanıyoruz. Onlar ömür boyu diktikleri bu umudun peşinde koşacak. Burada biz ülkenin mutluluğuna katkı sunmuş oluyoruz. Toprakla meyvelerle buluşmak bu güzellikleri burada 7'den 70'e herkesle paylaşmak bizim için çok keyifli. Meyve ormanı İstanbul'a, Beylikdüzü'ne hayırlı olsun' dedi.

'BURADA DİKİLEN BİR FİDAN 100 BİLGİSAYARDAN DAHA KIYMETLİDİR'
CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ise, "Meyve her yerde bulunur, önemli olan burada bu çocukların bu fidanları dikmeleri. Burada dikilen bir fidan 100 bilgisayardan kıymetlidir. Doğa sevgisi, çevre hassasiyeti bilincini çocuklara vermezsek alim yapsak da önemi yoktur. Bu bakımdan doğa sevgisi, çevre hassasiyeti, kent bilincini çocuklara verme konusunda Beylikdüzü Belediyesi'nin yapmış olduğu iş tek kelime ile muhteşem bir iş' diye konuştu.

'İSTEDİĞİMİZ ZAMAN MEYVELERİ TOPLAYABİLECEĞİZ'
Meyve Ormanına fidanlarını diken 5 ve 7 yaş arası çocuklar ise 'Ben şu an çok mutluyum çünkü burada fidan dikiyorum. Burada tüm yaşadıklarımı diktiğim fidanları anneme anlatacağım. Şeftali erik ağaçları diktim. Diğer arkadaşlarımın da yardımı oldu ağaçları dikerken. İstediğimiz zaman buradaki meyveleri toplayabileceğiz, buradaki ağaçlar kocaman olacak' ifadelerini kullandı.
(Serdal Altıntepe/İHA)
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