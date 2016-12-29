29.12.2016 22:08 İstanbu'un yüksek kesimleri beyaza büründü

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kısa sürede Beylikdüzü'nü beyaza bürüdü. İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kısa sürede Beylikdüzü'nü beyaza bürüdü.

Meteorolojin uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı yer yer etkili olmaya başladı. Kar yağışın şiddetli görüldüğü Beylikdüzü kısa sürede beyaza büründü.

İlçede bazı kişilerin arabaların üzerini tutan karlardan İstanbul yazdığı görüldü. İlçede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

(Alper Korkmaz/İHA)

