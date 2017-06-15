Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İşsizlik rakamları açıklandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı Mart ayında yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı Mart ayında yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mart ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,6 puanlık artış ile yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile yüzde 13,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,4 puanlık artış ile yüzde 21,4 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,7 puanlık artış ile yüzde 12 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46,1 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 496 bin kişi artarak 27 milyon 489 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46,1 oldu.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 8 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 503 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,5'i tarım, yüzde 19,4'ü sanayi, yüzde 7,3'ü inşaat, yüzde 54,8'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,4 puan, sanayi sektörünün payı 0,2 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı 0,4 puan arttı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İşgücü 2017 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 115 bin kişi artarak 31 milyon 131 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak yüzde 52,2 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 71,9, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla yüzde 32,9 olarak gerçekleşti.
Mart 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak yüzde 33,1 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 115 bin kişi artarak 27 milyon 805 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puanlık artış ile yüzde 46,6 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 34 bin kişi azalarak 3 milyon 629 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 11,5 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık artış ile yüzde 52,7 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 105 bin, kişi azalırken, sanayi sektöründe 95 bin, inşaat sektöründe 61 bin, hizmet sektöründe 64 bin kişi arttı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
25 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Çılgın Türk otostopla 24 ülkeyi gezdi
Barış Atay gözaltına alındı
Coşkun Sabah'tan Ramazan konseri
İşsizlik rakamları açıklandı
Erzurum'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Kılıçdaroğlu: Yürüyüşe izin verilmezse bütün dünya rezaleti görür
Kılıçdaroğlu: Yürüyüşe izin verilmezse bütün dünya rezaleti görür
AK Parti'den CHP'ye: Dokunulmazlıklar kaldırılırken 'Evet' diyeceksiniz, sonra da...
AK Parti'den CHP'ye: Dokunulmazlıklar kaldırılırken 'Evet' diyeceksiniz, sonra da...
Londra'da 24 katlı binada yangın! İlk can kaybı açıklandı: En az 6 ölü
Londra'da 24 katlı binada yangın! İlk can kaybı açıklandı: En az 6 ölü
Ankara'da Sanayi Bölgesi'nde patlama! Ölü ve yaralılar var
Ankara'da Sanayi Bölgesi'nde patlama! Ölü ve yaralılar var
Yemek kartı şirketlerine soruşturma açıldı
Yemek kartı şirketlerine soruşturma açıldı
ABD: Afganistan'da savaşı kazanmıyoruz
ABD: Afganistan'da savaşı kazanmıyoruz
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
25 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
25 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Çılgın Türk otostopla 24 ülkeyi gezdi
Çılgın Türk otostopla 24 ülkeyi gezdi
Barış Atay gözaltına alındı
Barış Atay gözaltına alındı
Coşkun Sabah'tan Ramazan konseri
Coşkun Sabah'tan Ramazan konseri
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Erzurum'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Erzurum'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Otomobil dereye uçtu : 1 ölü, 2 Yaralı
Otomobil dereye uçtu : 1 ölü, 2 Yaralı
Kayserispor'da çifte imza
Kayserispor'da çifte imza
Ceylin'in ölümüyle ilgili 3 tutuklama
Ceylin'in ölümüyle ilgili 3 tutuklama
Kamyon motosiklete çarptı: 2 ölü 1 yaralı
Kamyon motosiklete çarptı: 2 ölü 1 yaralı
Fatih'te kuyumcu soygunu
Fatih'te kuyumcu soygunu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English