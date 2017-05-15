İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 676 bin kişi artarak, 3 milyon 900 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,7 puan yükselerek yüzde 12,6 oldu.



İşsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre ise 0,4 puan geriledi. Söz konusu oran, ocakta yüzde 13 seviyesinde bulunuyordu.



Şubatta tarım dışı işsizlik, 2,1 puanlık artışla yüzde 14,8 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,7 puanlık artışla yüzde 23,3'e ulaştı. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda ise 1,8 puanlık artışla yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.