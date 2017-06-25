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'İşsizliğin azalması için Türkiye'nin büyümesi lazım'
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'İşsizliğin azalması için Türkiye'nin büyümesi lazım'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'de katıldığı bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada 'Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için çalışıyoruz. İşsizliğin azalması için Türkiye'nin büyümesi lazım' dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'de katıldığı bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada "Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için çalışıyoruz. İşsizliğin azalması için Türkiye'nin büyümesi lazım" dedi.
Düzce Valiliği tarafından Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen bayramlaşma programa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekilleri Fevai Arslan ve Ayşe Keşirdaire müdürleri ve davetliler katıldı.
Programda konuşan Bakan Faruk Özlü, Reform Paketini Türkiye'nin büyümesi için hazırladıklarını belirterek "Biliyorsunuz Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemin üç temel ayağı var. Bunlar demokrasi, değişim ve reform. Yeni dönemin bu üç ayağı demokrasi, değişim ve reformlardan birincisi ve en önemlisi üretim. Reform paketi olarak geçen haftalarda meclisten geçirdik. Üretim reform paketi Türkiye'de sanayicilerimizin, üreticilerin problemlerine çözüm getirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu paket üzerinde bir yıldır çalışıyorduk. Türkiye'nin daha fazla üretmesi, üretim ortamının iyileştirilmesi ve Türkiye'nin büyümesi için bu paketi hazırladık. Türkiye daha fazla üretecek, Türkiye daha fazla büyüyecek ve büyümeye bağlı ekonomi paketi ile kalkınma paketiyle İnşallah dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeye doğru hızlıca ilerleyecek" dedi.

"GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİĞİMİZ 4 ANA REFORM PAKETİ VARDI"
İşsizliğin azalması için Türkiye'nin büyümesi gerektiğini işaret eden Bakan Faruk Özlü "Gerçekleştirmek istediğimiz dört ana reform paketi vardı. Bunlardan birincisi sanayi ve mülkiyet hakları kanunu yani patent kanunuydu. Bunu meclisten geçirdik. Şu anda uygulamada. Bununla sanayimizin, tasarım yapan, araştırma geliştirme yapan sanayicimizin haklarını koruyoruz. Hem yerli hem yabancı yatırımcının hakkı korunuyor. Bugün Avrupa Birliği standartlarında bir patent kanunumuz var. İkincisi ARGE reform paketiydi. Başta TÜBİTAK olmak üzere Türkiye'de araştırma geliştirme ve teknoloji gelişim sisteminde bir düzenleme yaptık. Bu da komisyondan geçti, meclisten geçecek. Üçüncüsü üretim reform paketiydi. İnşallah yasalaşacak. Bir diğeri ise piyasa denetim ve gözetim mekanizmasıdır. Ona da çalışıyoruz. İnşallah gelecek Ekim ayından sonra meclise göndereceğiz. Türkiye'nin büyümesi lazım. Biz büyümeye bağlı bir ekonomi modelini benimsiyoruz. Türkiye üretecek, Türkiye büyüyecek ki işsizlik azalacak. İşsizliğin azalması büyümeye bağlıdır. Dolayısıyla üretimin, üreticinin, sanayinin, sanayicinin önündeki bütün engelleri kaldırmaya kararlıyız. İnşallah gelecek günlerde meclisten geçen kanun ile ilgili uygulamaları başlatacağız. Paket halinde bunları hayata geçireceğiz. Sanayi sitelerimizi taşıyacağız. yeni OSB'ler kuracağız. Yeni endüstri bölgeleri oluşturacağız. Dolayısıyla yapacak işimiz çok hep birlikte çalışacağız. İnşallah büyük Türkiye'ye doğru hep birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kaydetti.
Konuşmaların ardından Düzce İl Müftüsü Selami Emen tarafından dua yapıldı. Bakan Farak Özlü bayramlaşma törenin ardından Beyköy Beldesine geçerek vatandaşlarla bayramlaştı.
(Ali Yıldız/İHA)

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