Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Issam Chebake ile anlaşmaya varıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Issam Chebake ile anlaşmaya varıldı

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor, Faslı sağ bek oyuncusu Issam Chebake ile anlaşmaya vardı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor, Faslı sağ bek oyuncusu Issam Chebake ile anlaşmaya vardı.
Sarı-siyahlı kulübün Futbol Şube Sorumlusu Burak Çakır yaptığı açıklamada 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile anlaştıklarını doğrulayarak, "Issam Chebake ile anlaştık. Bu oyuncu yarın imza için Türkiye'ye gelecek" dedi.
Transferin hareketli takımı Evkur Yeni Malatyaspor, bir süredir arayışta olduğu sağ bek mevkiine Fransa 2. Lig takımı Le Havre'de forma giyen Issam Chebake'yi takviye etmeye hazırlanıyor.
27 yaşındaki defans oyuncusu geçen sezon Fransa 2. Ligi'nde istikrarlı bir görüntü ortaya koyarak, 36 müsabakada görev yaptı.

"ISSAM CHEBAKE İLE GÖRÜŞTÜK VE ANLAŞMAYA VARDIK"
Transferdeki son durumla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Futbol Şube Sorumlusu Burak Çakır, "Bir süredir sağ bek için arayışlarımız vardı. Fransa'nın Le Havre takımında forma giyen Issam Chebake ile göüştük ve anlaşmaya vardık. Kendisini resmi imza için Türkiye'ye davet ettik. Bu oyuncu yarın Türkiye'de olacak. İmzaların atılmasının ardından da Bolu kampına katılacak" dedi.

"ALMEIDA GÜNDEMİMİZDE BULUNMUYOR"
Evkur Yeni Malatyaspor Futbol Şube Sorumlusu Çakır, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Hugo Almeida ile ilgilendikleri yönündeki haberlere de açıklık getirerek, "Almeida ismi sosyal medyada gündem olmuş durumda. Ancak Almeida gündemimizde bulunmuyor. Zaman zaman menajerlerin kulüplere tavsiye ettiği isimler olabiliyor. Ancak söylediğimiz gibi Almeida ile ilgili bir tasarrufumuz bulunmuyor. Herhangi bir görüşmemiz de olmadı" ifadelerini kullandı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Timsaha tasma takıp denizde gezdirdi
Çin'i sel vurdu: 49 ölü
Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
Ertuğrul Sağlam futbolcularına göz açtırmıyor
Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Aracın kaportasında 40 kilo esrar ele geçirildi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
İstanbul’da 106 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı
Memur ve emekliye enflasyon zammı!
Memur ve emekliye enflasyon zammı!
6 ilde memurlara 'sıcaklık' izni
6 ilde memurlara 'sıcaklık' izni
Katar'dan krizi tırmandıracak açıklama: Savaşa hazırız!
Katar'dan krizi tırmandıracak açıklama: Savaşa hazırız!
İki ilden art arda acı haberler: 2 şehit
İki ilden art arda acı haberler: 2 şehit
İşte Beşiktaş'ın ilk transferi! Orkan Çınar, Beşiktaş'a transfer oldu
İşte Beşiktaş'ın ilk transferi! Orkan Çınar, Beşiktaş'a transfer oldu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Timsaha tasma takıp denizde gezdirdi
Timsaha tasma takıp denizde gezdirdi
Çin'i sel vurdu: 49 ölü
Çin'i sel vurdu: 49 ölü
Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı
Ertuğrul Sağlam futbolcularına göz açtırmıyor
Ertuğrul Sağlam futbolcularına göz açtırmıyor
Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Muş'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Aracın kaportasında 40 kilo esrar ele geçirildi
Aracın kaportasında 40 kilo esrar ele geçirildi
İzmir'de alevler yeniden yükseldi
İzmir'de alevler yeniden yükseldi
İşte Türkiye'nin en büyükleri
İşte Türkiye'nin en büyükleri
Issam Chebake ile anlaşmaya varıldı
Issam Chebake ile anlaşmaya varıldı
Köye böyle indiler
Köye böyle indiler
Muslera'ya kalıp kalmayacağı soruldu
Muslera'ya kalıp kalmayacağı soruldu
İstanbul sahillerinde 'cankurtaran drone' iş başında
İstanbul sahillerinde 'cankurtaran drone' iş başında

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English