İsrail yeniden işgal hazırlığında: Batı Şeria ilhak edilsin!

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüşmesinden bir gün önce Beyaz Saray'dan bir üst düzey yetkili, Washington'un 'iki devlete dayalı olmasa bile' İsrail ile Filistinliler arasında varılabilecek olası çözümü destekleyeceklerini söyledi.

Öte yandan, İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin'den de dikkat çekici bir açıklama geldi. Rivlin Batı Şeria'nın tamamının İsrail'e ilhak edilmesi ve oradaki Filistinlilere İsrail vatandaşlığı verilmesini istedi.

Adının açıklanmaması kaydıyla Reuters'e konuşan yetkili, asıl amacın 'barış' olduğunu, iki devlet formatında olup olmamasına bakmaksızın eğer taraflar bir çözüm konusunda anlaşırsa, başka formatta da çözümü destekleyeceklerini söyledi. Yetkili, ABD'nin bu konuda bir dayatmaya yanaşmayacaklarını belirtti.

Açıklama, Trump-Netanyahu görüşmesinden hemen önce geldi. ABD'yi ziyaret eden Netanyahu, bugün Trump'la görüşecek.

Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Ortadoğu'daki barışı 'öncelikli konular'dan biri olarak addettiğini söyleyerek "Bu konuda çok hızlı bir şekilde çalışmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

ABD'nin on yıllar boyunca hem demokrat hem cumhuriyetçi yönetimleri, İsrail ile Filistinliler arasındaki sorun konusunda iki devletli çözüme bağlılıklarını her zaman dile getirmişti.

Trump, İsrail ile Filistin arasındaki barış müzakereleri dosyasını damadı Jared Kushner'e vermişti. İsrail Büyükelçisi olarak atamak istediği David Friedman ise İsrail'in işgal ettiği topraklardaki yerleşimleri savunan ve iki devletli çözüme şüphe ile yaklaşan bir isim.

İsrail Parlamentosu (Knesset) geçtiğimiz günlerde yasadışı yerleşimleri meşrulaştıran bir yasayı onaylamıştı. Beyaz Saray bu karardan sonra yaptığı açıklamada, İsrail'in yeni yerleşimleri inşa etmesinin veya mevcut olanları genişletmesinin barışı sağlamak için yardımcı olmayabileceğini söylemişti.

BATI ŞERİA'YI İLHAK EDELİM

Trump-Netanyahu görüşmesinden önce İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin'den de dikkat çekici bir açıklama geldi. Rivlin Batı Şeria'nın tamamının İsrail'e ilhak edilmesi ve oradaki Filistinlilere İsrail vatandaşlığı verilmesini istedi.

Rivlin, bir yıl önce yaptığı başka bir açıklamada İsrail ile Filistin Yönetiminin, sınırları açık bir konfederasyon devlet çerçevesinde bir araya getirilebileceğini söylemişti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÖNERİSİNİN GEÇMİŞİ

1993 - Oslo Anlaşmaları ile İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) karşılıklı birbirlerini tanımaları üzerine İsrail ile Filistinliler arasında kalıcı barışı sağlama görüşmelerinde yeni bir döneme girilmişti. Batı Şeria'da geçici bir Filistin Yönetimi oluşturuldu. 1990'larda başlayan barış sürecinin temel amacı; İsrail devletinin yanında Batı Şeria ve Gazze'yi kapsayan bir Filistin devleti kurulması, böylece "iki devletli çözüm" ile Filistin'de adil ve kalıcı bir barışa ulaşılmasıydı.