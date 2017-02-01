01.02.2017 13:35 İsrail yasa dışı yerleşime tam gaz devam ediyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Batı Şeria'da yapılacak olan 3 bin yeni yerleşim alanına onay verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Batı Şeria'da yapılacak olan 3 bin yeni yerleşim alanına onay verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın 1967'den bu yana işgal altında tutulan Batı Şeria'da 3 bin yeni yerleşim biriminin inşasına onay verdiğini duyurdu. Netanyahu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda yeni yerleşim birimlerinin inşası için Lieberman'la anlaştıklarını kaydetti.

Öte yandan Batı Şeria'da yasa dışı inşa edilen Yahudi yerleşim bölgesi Amona'nın tahliye edilmesinin engellenmesi için Yahudi yerleşimciler lastikler yakarak polisleri uzaklaştırmaya çalışıyor. Yerleşim birimlerinde yaşayan aileler evlerini terk etmek istemiyor. İsrail polisi ise tahliye öncesinde Amona çevresinde 3 bin polis görevlendirmişti. Filistinlilere ait özel mülk üzerine inşa edildiği için boşaltılmasına karar verilen Amona'nın tahliye edilmesi için Yahudi yerleşimcilere 48 saat süre tanındı.



