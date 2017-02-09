İsrail uçakları Refah'ta tüneli vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

İsrail uçakları, Gazze ile Mısır arasındaki bir tüneli vurdu. Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
İsrail uçakları, Gazze ile Mısır arasındaki bir tüneli vurdu. Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref Kudret, İsrail tarafından yapılan saldırıda, 24 yaşındaki Hisam Hamit Sofi ile 38 yaşındaki Muhammed Enver El Egrak'ın hayatını kaybettiğini, 5 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı. Olaydan 4 saat sonra tünelden çıkarılan yaralılar, Ebu Yusuf El Neccar Hastanesine kaldırıldı.
Görgü şahitleri, insansız savaş uçağının Mısır-Gazze arasındaki tünelin çıkış kapısını hedef aldığını söylediler. İsrail yönetimi ise yaptığı açıklamada, uçakların dün gece herhangi bir askeri harekatta bulunmadığını bildirdi.
(Muhammed Rabah / İHA)