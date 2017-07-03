İsrail tarihi mezarlık Yusufiya'yı dikenli tellerle çevirdi

İsrail ordusu, Kudüs'te bulunan tarihi mezarlık Yusufiya'nın bir bölümünü dikenli tellerle çevirdi.

İsrail ordusu, Kudüs'te bulunan tarihi mezarlık Yusufiya'nın bir bölümünü dikenli tellerle çevirdi.

İsrail ordusu, Kudüs'te bulunan tarihi mezarlık Yusufiya'nın bir bölümünü dikenli teller ile çevirdi. İsrail'in mezarlığı kaldırıp, yerine park yapacağı ileri sürüldü.

(Ammar Hasan /İHA)