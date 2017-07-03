İsrail tarihi mezarlık Yusufiya'yı dikenli tellerle çevirdi
İsrail ordusu, Kudüs'te bulunan tarihi mezarlık Yusufiya'nın bir bölümünü dikenli tellerle çevirdi.
İsrail ordusu, Kudüs'te bulunan tarihi mezarlık Yusufiya'nın bir bölümünü dikenli tellerle çevirdi. İsrail ordusu, Kudüs'te bulunan tarihi mezarlık Yusufiya'nın bir bölümünü dikenli teller ile çevirdi. İsrail'in mezarlığı kaldırıp, yerine park yapacağı ileri sürüldü. (Ammar Hasan /İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.