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İsrail, Suriye'yi vurdu!
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İsrail, Suriye'yi vurdu!

SURİYE ’nin başkenti Şam’daki Mezzeh Askeri Havalimanı’na İsrail tarafından saldırı gerçekleştirildiği iddia ediliyor. İsrail'in roketatarlarla saldırdığı havaalanında büyük bir yangının çıktığı belirtiliyor.

Suriye'de havalimanındaki mühimmat depolarını hedef alan saldırıyı İsrail jetlerinin düzenlediği iddia ediliyor.

Suriye resmi televizyonu SANA, yoğunluklu olarak Cumhuriyet Muhafız Birliği tarafından kullanılan, büyük askeri öneme sahip havalimanına roketlerle yapılan hava saldırısının İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

REUTERS: SALDIRIDAN SONRA YANGIN ÇIKTI

Havalimanına ambulansların gönderildiği belirtilirken yetkililer saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilgisini vermedi. Reuters'ın haberine göre saldırılardan sonra yangın meydana geldi.

SALDIRIYI İSRAİL YAPTI

Sosyal medyadaki aktivistler, uzmanlar ve gazeteciler, saldırıyı İsrail jetlerinin düzenlediğini aktardı.İsrail ise saldırıyla ilgili yorum yapmayı reddetti.
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