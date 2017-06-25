İsrail, Suriye'yi bir kez daha vurdu

İsrail, Suriye'nin askeri hedeflerini vurduğunu açıkladı.

İsrail, Suriye'nin askeri hedeflerini vurduğunu açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de Golan tepelerindeki Suriye rejimine ait iki topçu birliğinin bulunduğu mevzilerin ve mühimmat dolu bir kamyonun vurulduğu belirtildi. İsrail tarafında kayıp olmadığı bildirildi.

Öte yandan, bu olay son iki gün içerinde sınır bölgesinde yaşanan ikinci olay.

