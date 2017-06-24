İsrail, Suriye'de rejime ait 2 tankı vurdu

İsrail, Suriye'de rejim güçlerinin, İsrail'in kontrolünde bulunan Golan tepelerine saldırı düzenlenmesinin ardından rejime ait 2 tankı vurdu.

İsrail, Suriye'de rejim güçlerinin, İsrail'in kontrolünde bulunan Golan tepelerine saldırı düzenlenmesinin ardından rejime ait 2 tankı vurdu.

İsrail'in kontrolünde bulunan Golan Tepelerine, rejim güçleri tarafından 10 adet roketle saldırı düzenlendi. İsrail Hava Kuvvetleri, İsrail'in bağımsızlığının ihlal edildiğini, hava kuvvetlerine bağlı IDF uçaklarının rejime ait 2 tankı vurduğunu bildirdi. İsrail ordusu, Suriye'den ateş edilen birkaç merminin kuzeydeki Golan Tepeleri'nde "açık alana çarptığını", can kaybı ve yaralanmaların yaşanmadığını bildirdi. Öte yandan Ordu, Golan Tepeleri yakınlarında yaşayan Suriyeli sivillerin sınıra yakın bölgelere gitmemesi konusunda uyarıda bulundu.

