01.01.2017 16:41 İsrail: 'Saldırıda bir vatandaşımız hayatını kaybetti'

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ortaköy'de gece kulübüne gerçekleştirilen saldırıda İsrailli 19 yaşındaki Leanne Nasser'in hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ortaköy'de gece kulübüne gerçekleştirilen saldırıda İsrailli 19 yaşındaki Leanne Nasser'in hayatını kaybettiğini duyurdu.



İsrail Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da gece kulübüne düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenler arasında bir İsrail vatandaşının da olduğu bildirildi. Saldırı sırasında üç arkadaşıyla birlikte gece kulübünde bulunan 19 yaşındaki Leanne Nasser'in hayatını kaybettiği belirtildi. Kabine toplantısında açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hafta sonunda Türkiye'de saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

