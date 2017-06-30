İsrail polisi 6 yaşındaki çocuğu tutukladı

İsrail polisi, denize giren 6 yaşındaki Hamza al-Abasi ve 14 yaşındaki ağabeyi Nasraalah al-Abasi'yi izin almadıkları gerekçesiyle tutukladı.
İsrail polisi, denize giren 6 yaşındaki Hamza al-Abasi ve 14 yaşındaki ağabeyi Nasraalah al-Abasi'yi izin almadıkları gerekçesiyle tutukladı. Filistin'in Silwan kentinde İsrail polisi, denize giren 6 yaşındaki Hamza al-Abasi ve 14 yaşındaki ağabeyi Nasraalah al-Abasi'yi izin almadıkları gerekçesiyle tutukladı. (Muhammed Rabah / İHA)
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