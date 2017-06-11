İsrail işgal güçleri Mescidi Aksa'yı kapattı

İsrail işgal güçleri, yerleşimcilere taş atıldığı ve bir kişiye isabet ettiği gerekçesiyle Mescidi Aksa'yı giriş çıkışa kapattı.

İsrail işgal güçleri, yerleşimcilere taş atıldığı ve bir kişiye isabet ettiği gerekçesiyle Mescidi Aksa'yı giriş çıkışa kapattı.

İsrail işgal güçleri sabah saatlerinde Yahudi yerleşimcilerin Mağribliler kapısı tarafından Mescidi Aksa'ya baskın düzenlemeleri esnasında yerleşimcilere taş atıldığı ve bir kişiye isabet ettiği gerekçesiyle Mescidi Aksa'yı hem girişe hem çıkışa kapattı. İşgal polisinin taş atan şüphelinin tespit edilmesi iddiasıyla, olay esnasında Mescidi Aksa içinde bulunan kişilerin dışarı çıkmalarını engellediği ifade edildi. Polis bu arada dışarıdan da içeriye girişleri engelledi.

Yapılan tespitlere göre, Haziran'ın başından itibaren aralarında işgalci polis ve askerlerin de bulunduğu 600 Yahudi Mescidi Aksa'ya baskın düzenledi. Geçtiğimiz Mayıs ayı içinde de 3 bin 156 Yahudi kutsal Mescidi Aksa'nın haremine girmişti. İşgal rejimi ayrıca bazen Yahudilerin dinî bayramlarında Mescidi Aksa'nın kapılarını Müslümanlara kapatıyor ve içinde bulunanları zorla uzaklaştırıyor.

(Muhammed Rabah / İHA)