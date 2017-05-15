İsrail'in Filistin'i işgali 69. yılında Ankara'da protesto edildi

Mazlumder Ankara Şubesi ile Bem-Bir-Sen üyesi bir grup, İsrail'in Filistin topraklarını işgalini 69. yılında İsrail Büyükelçiliği Konutu önünde protesto etti.

Mazlumder Ankara Şubesi ile Bem-Bir-Sen üyesi bir grup, İsrail'in Filistin topraklarını işgalini 69. yılında İsrail Büyükelçiliği Konutu önünde protesto etti.

Mazlumder Ankara Şubesi ile Bem-Bir-Sen üyelerinden oluşan bir grup, 1948 yılında İsrail'in Filistin topraklarını işgal ederek, Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutmasını İsrail Büyükelçiliği Konutu önünde protesto etti. Protesto kapsamında ellerinde Filistin bayrakları taşıyan grup, temsili olarak ezan okudu ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Protestoya katılan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay burada yaptığı konuşmada, "Yahudilerin bugün bayram olarak kutladıkları, Filistin halkı için, Filistin çocukları için bugün 1948'de girişilen savaş sonucu kaybedilen toprakların felaket günü olduğunu hepimiz biliyoruz. Filistin halkı tekrar bu topraklarda özgürlüğünü ilan edecektir, özgürlüğüne kavuşacaktır. Dünyadaki terörist devlet İsrail'in yapmış olduğu zulmün sona ermesi için neler yapılması gerekirse bugün İslam aleminde bunun yapılması gerekir" ifadelerini kullandı.

Mazlumder Ankara Şube Başkanı Abdurrahman Ünlü ise, "Tam 69 yıldır Filistinliler evlerinin anahtarlarını bir köşede saklıyor. Bir gün geri döneceklerinin umuduyla. Ve Nekbe bu umudun adıdır. 15 Mayıs Nekbe günü bir ayrılık hikayesi olsa da biz öyle inanıyoruz ki; her ayrılık, içerisinde bir hicreti, her hicret de bir geri dönüşü barındırır ve Nekbe artık bir Filistin'e dönüş günüdür" açıklamasında bulundu.

Protesto boyunca çevik kuvvet ekipleri grup etrafında güvenlik önlemleri aldı. Yapılan açıklamaların ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

(Uğur Kan Yüksek - Cem Geçim / İHA)