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İsrail'in ezan kararına Ankara'dan çok sert tepki
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İsrail'in ezan kararına Ankara'dan çok sert tepki

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İsrail hükümetinin, ezanın hoparlörlerden okunmasını yasaklayan tasarısına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

TRT1'de bu ay başlayacak, Osmanlı İmparatorluğu padişahlarından Sultan Abdülhamid Han'ın hayatının aktarıldığı "Payitaht Abdülhamid" dizisinin çekimlerinin yapıldığı Kocaeli SEKA Film Platoları'ndaki setini ziyaret eden Kurtulmuş önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, İsrail hükümetinin, ezanın hoparlörlerden okunmasını yasaklayan tasarısına ilişkin, "Dünya barışının kilidi Ortadoğu'dur, anahtarı ise Filistin barışıdır. Bu karar, asla Filistin barışına hizmet etmeyecek bir karar olur. Son derece yanlış bir karar olur. Ümit ediyoruz ki İsrail Parlamentosu bu aymazlığa son verir ve böyle bir karar, İsrail Parlamentosundan geçmez." dedi.
"Şimdiye kadar gelen kısmıyla kabul edilebilir bir teklif değildir."
Çekimleri süren dizinin ekibi, yapımcısı, yönetmen ve oyuncularıyla bir araya gelen Kurtulmuş'a, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TRT Genel Müdürü Şenol Göka da eşlik etti.

Alanı gezen Kurtulmuş, dizide kullanılacak kostümler ve dekorları inceledi, başrol oyuncusu Bülent İnal ile sohbet ederek başarılar diledi.

Kurtulmuş, İsrail hükümetinin, ezanın hoparlörlerden okunmasını yasaklayan tasarısına ilişkin, "Dünya barışının kilidi Ortadoğu'dur, anahtarı ise Filistin barışıdır. Bu karar, asla Filistin barışına hizmet etmeyecek bir karar olur. Son derece yanlış bir karar olur. Ümit ediyoruz ki İsrail Parlamentosu bu aymazlığa son verir ve böyle bir karar, İsrail Parlamentosundan geçmez." dedi.

Alanı gezen Kurtulmuş, dizide kullanılacak kostümler ve dekorları inceledi, başrol oyuncusu Bülent İnal ile sohbet ederek başarılar diledi.Yönetmen koltuğuna da oturan Kurtulmuş, bir sahnenin çekiminin başlangıcını yaptı.

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İSRAİL'İN EZAN YASAĞI AÇIKLAMASI

Ziyaretinin ardından değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, İsrail'den Türkiye'ye ezan yasağı hakkında sert açıklamalar yaptı.

İsrail Parlamentosundaki yasama komisyonunun, ezanın hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısının onaylanmasının hatırlatılmasının ardından görüşü sorulan Kurtulmuş, yasa tasarısının bugün, İsrail Parlamentosu genel kurulunda görüşülmeye başlanacağını anımsattı. "Şimdiye kadar gelen kısmıyla kabul edilebilir bir teklif değildir." diyen Kurtulmuş, Kudüs'ün, bütün büyük dinlerin, İbrahimi üç dinin merkezi olduğuna vurgu yaptı.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Osmanlı'nın 400 seneyi aşkın süre boyunca yönettiği Kudüs'te, Allahuekber sesleriyle kilisenin çan sesleri, ağlama duvarının dibinde mezmurdan, talmuttan dualar okuyan Yahudilerin oradaki dua seslerinin birbirine karıştığını anımsattı.

Dört asır boyunca hiç kimsenin bir diğerine "Niye sen şöyle ibadet ediyorsun?, Niye sen şu şekilde davranıyorsun?" diye sormadığını, hiçbir şekilde kınamadığını, hiçbir şekilde bir diğerinin inancını kısıtlama yoluna gitmediğini aktaran Kurtulmuş, İsrail Parlamentosundaki komisyonda oylanan yasa tasarısının, genel kuruldan geçmesi durumunda, Kudüs'ün tarihine karşı yapılmış olan bir hakaret olacağının altını çizdi.

DİN ÖZGÜRLÜĞÜNE KARŞI BİR KARAR

Kaldı ki, şunu da çok açık bir şekilde ifade etmek isterim; ne olursa olsun, ezan sesini kısmaya kimsenin de gücü yetmez.

"Bu, aynı zamanda din özgürlüğüne karşı bir karardır. Bu, aynı zamanda siyasi olarak da fevkalade vahim bir karar olur. Biliyorsunuz dünya barışının kilidi Ortadoğu'dur, anahtarı ise Filistin barışıdır. Bu karar, asla Filistin barışına hizmet etmeyecek bir karar olur. Son derece yanlış bir karar olur. Ümit ediyoruz ki, İsrail Parlamentosu bu aymazlığa son verir ve böyle bir karar İsrail Parlamentosundan geçmez. Kaldı ki, şunu da çok açık bir şekilde ifade etmek isterim; ne olursa olsun, ezan sesini kısmaya kimsenin de gücü yetmez.

Biliyorsunuz ezan yasağı ortaya çıktığı anda Filistinliler, Kudüs'te evlerinin damlarına, pencerelerine çıkarak 'Siz bir kaç tane minareden ezan sesini yasaklamaya kalkarsanız, biz bütün camlardan, çatılardan ezan okuruz' diyerek Filistinler ezan okumayı sürdürdüler, bundan sonra da sürdürürler. Böyle bir karar alınmayacağını ümit ederim. Bu karar alınsa da Filistinli ve dünya Müslümanları bakımından yok hükmünde bir karardır. Bu karar uygulanmaz, Filistinli Müslümanlar orada ezan okumaya devam ederler."
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