İsrail: Hizbullah ve Hamas İsrail karşısında zayıfladı
İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, Hizbullah ve Hamas'ın İsrail karşısında savunma gücünün zayıfladığını söyledi.
İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, Hizbullah ve Hamas'ın İsrail karşısında savunma gücünün zayıfladığını söyledi. İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, Hizbullah ve Hamas arasında olası bir savaşın gerçekleşmesi iddialarına açıklama getirdi. Gadi Eisenkont,yakın gelecekte her iki grupla savaş ihtimalinin söz konusu olmadığını, iki tarafın da anlaşmazlık istemediğini ve Lübnanlı grubun finansal kaynaklardan dolayı moralinin düşük olduğunu belirtti. Eizenkot, Dışişleri ve Savunma Komitesi ile yaptığı basın toplantısında, "Hizbullah, Beşşar Esad rejimine karşı üstünlük sağlasa da tekrar savaşa girecek gücünü kaybetti" sözlerini aktardı. Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un yaptığı bu açıklamaları, Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah, İsrail'e karşı savaş tehdidinde bulunulmasına yönelik olarak değerlendirdi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.