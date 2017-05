'İsrail her üç yılda bir Gazze'de soykırım yapıyor'

9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın konuğu olan Amerikalı siyaset bilimci Norman Finkelstein, İsrail'in Filistin'de her üç yılda bir soykırım yaptığını söyledi.

Türkiye, İsrail ve Filistin konularında farklı söylemleri ve özellikle "Bu kez çok ileri gittik" kitabıyla tabuları yıkan dünyaca ünlü Amerikalı siyaset bilimci Norman Finkelstein, 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın konuğu oldu. Türk dostu Finkelstein, "Dünyanın Gözünden Türkiye ve Ortadoğu" konulu söyleşinde başta İsrail'in Gazze'de yürüttüğü blokajlar olmak üzere İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede yürüttüğü haksız siyasete değindi. Finkelstein, İsrail'in Filistin'de her üç yılda bir soykırım yaptığını söyledi.



"İNGİLİZLERİN, FİLİSTİN'DE YAHUDİ VATANI OLUŞTURMA HAKKI YOKTU"

Yahya Kaptan Salonu'nda gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören söyleşide Norman Finkelstein, İsrail Devleti'nin kuruluşundan bugüne yaşanan olayları Birleşmiş Milletler raporlarına dayanarak anlattı. 1970 yılında İngilizlerin bir projesi olarak ortaya çıkan ve Filistin ile Yahudilerin aynı bölgede yaşamayacaklarını ortaya koyan projesine dikkat çekti. Bu projenin iki soruyu gündeme getirdiğini anlatan Finkelstein "Birincisi İngilizlerin böyle bir hakkı var mıydı? Yani İngilizler sizce Filistin içinde bir Yahudi vatanı oluşturmak hakkına sahip miydi? Bence burada açıkça görüyoruz ki, kendilerinde bu hak yoktu" dedi.



"SÜVEYŞ KANALI BRİTANYA KRALLIĞI'NIN HİNDİSTAN'A GİRİŞ KAPISI"

Norman Finkelstein bu konuda ikinci soru olan "İngilizler neden böyle bir şey yapsın" konusuna değinerek Süveyş Kanalı'nın jeopolitik öneminin altını çizdi. Filistin'in Süveyş Kanalı'nın kuzeyinde olduğunu izleyicilerine hatırlatan Finkelstein, "Süveyş Kanalı da Britanya Krallığı'nın Hindistan'a girmesi için önemli bir kapı. Böylelikle Britanya'nın kapılarını korumaya çalıştığını görebiliriz" diye konuştu.



"BİR ATATÜRK GELECEK VE ARAP DÜNYASINI DEĞİŞTİRECEK"

Türk dostu olarak da bilinen Norman Finkelstein, bu aşamada İsrail'in 1950'li yıllarda Nasır dönemindeki tutumuna ilginç bir benzetme ile değindi. İsrail, Fransa ve İngiltere'nin 1950'li yıllarda Nasır'dan kurtulmak için provokasyonlar gerçekleştirdiğini ifade eden Finkelstein, "Nasır'dan nefret ediyorlardı. 1956'da İngiliz, Fransız ve İsrailliler, Nasır'dan kurtulmak için Mısır'ı işgal ettiler. Askeri olarak bunu başardılar. Ama siyasi olarak başaramadılar. Çünkü ABD bu plana hazırlıklı değildi. Akıllarında 'bir gün Arap bir Atatürk gelecek ve Arap dünyasını değiştirecek' fikri vardı. Bunu kabul etmeleri mümkün değildi" şeklinde konuştu.



"HER ÜÇ YILDA BİR İSRAİL GAZZE'DE SOYKIRIM YAPIYOR"

Son olarak Gazze'de yaşanan drama değinen siyaset bilimci Norman Finkelstein, seçilmiş Hamas'a karşı Batı'nın sergilediği antidemokratik tutumuna işaret etti. Finkelstein, "Bununla ilgili nasıl bir hakları olabilir. Seçilmiş bir hükümete nasıl böyle davranılır. ABD ve AB Gazze'ye daha fazla baskı uyguluyor. Gazze'nin nüfusunun yüzde 50'si 18 yaşın altında, bölgenin yüzde 70'lik nüfusu da göçmen. Göçmenlerin çocukları ve torunları şu anda bu blokajdan muzdarip durumdalar. Gazze'nin içme suları insan sağlığına uygun değil. Çocuklar zehirleniyor. Her üç yılda bir İsrail Gazze'de soykırım yapıyor. 2004'ten beri İsrail Gazze'de 8 soykırım yapmıştır. 2008 ve 2009'da çok sayıda Gazzeli öldürüldü. 12 bini sivildi. 20 bin 500'ü çocuktu, 16 bin 500 hane yıkıldı" ifadelerini kullandı.

(Cihan Atik / İHA)