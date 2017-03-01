İsrail hem işgal ediyor hem de gözaltına alıyor

Filistinlilere ait evlere yönelik yıkım çalışmalarını aralıksız sürdüren, akabinde Yahudi yerleşimciler için yeni alanlar açan İsrail yönetimi, başkent Kudüs'ün Issawiya köyünde bu sabah Filistinlilere ait bir binayı yıktı.
Filistinlilere ait evlere yönelik yıkım çalışmalarını aralıksız sürdüren, akabinde Yahudi yerleşimciler için yeni alanlar açan İsrail yönetimi, başkent Kudüs'ün Issawiya köyünde bu sabah Filistinlilere ait bir binayı yıktı. BM ve İnsan hakları örgütlerinin uyarılarına rağmen yıkım konusunda ısrarlı tavrını sürdüren İsrail yönetimi, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda ise 12 Filistinliyi gözaltına aldı. Öte yandan İsrail askerleri, bir baskı şirketinin ofisine düzenlediği baskında bilgisayarlara el koydu.
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