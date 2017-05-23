İsrail güçleri Filistinli genci vurdu

İsrailli askerler, Beytüllahim'de Filistinli bir genci vurarak öldürdü.
İsrailli askerler, Beytüllahim'de Filistinli bir genci vurarak öldürdü. İsrailli askerler, Batı Şeria'da Beytüllahim bölgesindeki kontrol noktasında Filistinli bir genci vurarak öldürdü. Görgü tanıkları, İsrail güçleri tarafından vurulan Filistinli gencin Kızılay'ın yardım çağrısını reddettiğini dile getirdi. Olayın ardından İsrail güçleri, kontrol noktasını her iki yönde trafiğe kapatarak araçların geçişini engelledi.
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