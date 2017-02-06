06.02.2017 16:28 İsrail Gazze'yi karadan ve havadan vurdu

İsrail, Gazze Şeridi'ni karadan ve havadan vurduğunu açıkladı. İsrail, Gazze Şeridi'ni karadan ve havadan vurduğunu açıkladı.

İsrail ordu sözcülüğü, "Orduya ait tanklar, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait bazı hedefleri vurdu" açıklaması yaptı. Tank saldırısının Gazze'den İsrail'in Aşkelon kenti yakınlarına sabah saatlerinde düzenlenen roket saldırısına karşılık olduğunu öne süren sözcülük, söz konusu roketin boş bir alana düştüğü ve herhangi bir ölüme ve yaralanmaya yol açmadığını duyurdu. İsrail'in gerekçe olarak gösterdiği saldırıyı ise Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.

Yerel saatle 14.10 sıralarında bu defa İsrail'e ait F-16'lar Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Beyt Lahiya bölgesini vurdu. Hamas'a ait olduğu bildirilen üç bölgenin hedef alındığı saldırıda Filistinli balıkçı Mohamed Saadallah'ın yaralandığı kaydedildi. İsrail savaş uçaklarını Gazze üzerindeki uçuşları sürüyor.

(Muhammed Rabah / İHA)

