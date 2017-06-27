İsrail Gazze Şeridini bombaladı

İsrail, savaş uçaklarıyla Gazze Şeridini bombaladı.

İsrail, savaş uçaklarıyla Gazze Şeridini bombaladı.

İsrail işgal ordusuna ait savaş uçakları bu sabah Gazze'ye hava saldırıları düzenlerken, sınır bölgesindeki işgal ordusu topçusu da direnişe ait alanlara ateş açtı. İsrail'e ait savaş uçaklarından Gazze kentinin batısındaki İzzeddin El-Kassam Tugaylarına ait Bedir alanına en az bir füze atıldığı bildirildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı fakat alanda maddi hasar meydana geldiği, çevresindeki evlerin de saldırıda zarar gördüğü ifade edildi.

Gazze kentinin güneyindeki Haceru'd-Diyk bölgesinde ise işgal topçusu bir tarım arazisini hedef aldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Rafah vilayetinde de işgal ordusuna ait savaş uçaklarının İzzeddin El-Kassam Tugaylarına ait Şehit Muhammed Ebu Harb alanına iki roket attığı kaydedildi.

İşgal ordusunun dün gece Gazze Şeridi'nden Sha'ar HaNegev Yahudi Yerleşkesine doğru füze attığı da belirtildi.

