İsrail, Filistinli gençleri Mescidi Aksa'ya yaklaştırmıyor

İsrail güvenlik güçleri, güvenlik tedbirlerini artırarak, Filistinli gençlerin Mescidi Aksa'ya yaklaşmasını engelledi.

İsrail güvenlik güçleri, güvenlik tedbirlerini artırarak, Filistinli gençlerin Mescidi Aksa'ya yaklaşmasını engelledi.

Filistinli gençlerin Kalandiya kontrol noktasında durdurarak Mescidi Aksa'ya gitmelerinin engellenmesi üzerine yumruklaşmalar olduğu kaydedildi.

İsrail sınır muhafızları Eski Kudüs'e giden yolları kapatarak 40 yaşın altında ve 12 yaşın üstündeki Filistinli gençlerin Mescide Aksa'ya gidişlerini engelledi. Filistinli onlarca genç kontrol noktalarından Mescidi Aksa'ya gitmeleri engellenince İsrail'in inşa ettiği yüksek duvarları aşmaya çalıştı.

(Muhammed Rabah/İHA)