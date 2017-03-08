İsrail ezan yasağını resmen onayladı

İsrail'de ezanın belli saatlerde yasaklanması kararı resmen kabul edildi.
İsrail'de ezanın belli saatlerde yasaklanması kararı resmen kabul edildi. İsrail'de 23.00 ile 07.00 saatleri arasında hoparlörlerle ezan okunmasının yasaklanmasına ilişkin kanun tasarısı İsrail meclisinde yapılan ilk oylamada kabul edildi. Knesset'de yapılan oylamada 55 milletvekili evet oyu kullanırken, 48 milletvekili hayır oyu verdi. Bu yasağa uymayan camilere ise bin 200 dolar para cezası verileceği açıklandı.
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