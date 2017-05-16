İsrail'e çalışan 45 casus yakalandı

Hamas'ın askerî kanadı durumundaki İzzettin Kassam Birliklerinin komutanı Mazin Fukaha'nın öldürülmesi ilgili soruşturmanın sonunda, İsrail aleyhine çalıştığı tespit edilen 45 casus yakalandı.

Hamas'ın askerî kanadı durumundaki İzzettin Kassam Birliklerinin komutanı Mazin Fukaha'nın öldürülmesi ilgili soruşturmanın sonunda, İsrail aleyhine çalıştığı tespit edilen 45 casus yakalandı.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri, İsrail hesabına çalışan 45 casusun şifresinin çözülmesi ile ilgili yaptığı basın toplantısında İzzetin Kassam komutanlarından Mazin Fukaha'nın öldürülmesinde işbirliği yapan kişilerin tespiti ile yapılan çalışmaları anlattı.

İçişleri Bakan vekili Tevfik Ebu Naim, Mazin Fukaha'nın öldürülmesi ile ilgili soruşturmanın İsrail hesabına çalışan 45 casusun ortaya çıkarılmasına imkan sağladığını söyledi. Ebu Naim, soruşturmanın cinayetin arkasında İsrail'in bulunduğunu ortaya çıkardığını ve cinayette birbirleriyle bağlantılı üç istihbarat elemanının doğrudan görevlendirildiğinin belirlendiğini söyledi.

(Muhammed Rabah / İHA)