İsrail'den Türkiye itirafı: Biz de hata yaptık

Türkiye ile İsrail ilişkilerinde 6 yıl boyunca yaşanan gerilimin ardından Türk gazetecileri ağırlayan İsrail'den önemli bir açıklama geldi.

'OBAMA, AİLE DANIŞMANI GİBİ DEVREYE GİRDİ'

Cunhuriyet'ten Duygu Güvenç'in özel haberine göre, Bölgesel İlişkilerden ve Enformasyondan sorumlu Bakan Tzache Hanegbi, Türkiye İsrail ilişkilerinin bozulduğu dönem ve bugünler ile ilgili olarak, “Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan kriz zamanında bizi çok fazla hedef alıyordu. Şu anda görüyorum ki biz hedefte değiliz. Bunu yapmak bir strateji gerektiriyor, o bizi unuttu. Sanırım bunun ilişkilere yarar sağlamadığını anladı. Biz de hata yaptık, bunları isimlendirmeyeyim, siz zaten biliyorsunuz; Türk liderliğine ve insanlarına karşı temkinli ve onun için hassas olan konularda… Eğer hassas davranıp bu arkadaşlığı sürdürmek istiyorsanız, aranızdaki sorunları kendi aranızda konuşursunuz. Tartışma konusu varsa bile bunu samimi bir diyalogla ele alabilirsiniz” dedi.

Türkiye ile İsrail arasında 6 yıl boyunca ilişkilerin askıya alındığı dönemi, 'bir çiftin boşanmasına' benzeten Hanegbi, “Obama bir aile danışmanı gibi devreye girdi ve Erdoğan ile Netanyahu telefonla görüştü. Boşanmaktan vazgeçti” diye konuştu.